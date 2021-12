Gobiernos de la ZMG presumen inversión; tapatíos perciben menos espacios públicos

Aunque en 2020 los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) invirtieron 24 millones de pesos en espacios públicos, la gente percibe menos que hace 10 años, señaló Augusto Chacón, director ejecutivo del observatorio Jalisco Cómo Vamos.

En un ejercicio sobre los datos históricos de la “Encuesta Servicios y Espacios Públicos”, que realiza el observatorio desde el 2011, contrario a las expectativas, la gente no vio mejoras en el acceso a estos espacios, sino que empeoró.

Un ejemplo es el porcentaje de quienes no tienen acceso a parques, en el que la cifra de 2011 era de 18.4% y para la encuesta de 2020 aumentó a 30.4%. Lo mismo en el resto de espacios y servicios públicos.

“Nos habla del crecimiento desordenado de la ciudad. Hay más casas, más edificios, pero no aumentan los servicios de espacios públicos, lo cual impacta en la calidad de vida”, agregó.

Además, derivado de la encuesta de este año, concluyó que “la ciudad no propicia la igualdad”. Explicó que, por ejemplo, quienes respondieron la encuesta, en general, señalaron que están “muy insatisfechos” con los servicios públicos, lo que significa que “la ciudad no ofrece lo mínimo que requerimos para el tejido social, y no se sopesa con la buena satisfacción del servicio de recolección de basura”.

Esto también se refleja en la sensación de igualdad que es proporcional con servicios como el alumbrado público. Detalló que quienes dijeron estar nada satisfechos con el alumbrado también perciben menor igualdad, lo mismo con quienes se dijeron más satisfechos. Pero, aún entre quienes están satisfechos, en escala del 1 al 5, la calificación más alta fue 3.1.

Otra de las aristas relacionadas es la disponibilidad de áreas verdes, pues la calificación de los más “satisfechos”, y por lo tanto que perciben más igualdad, fue de 3.

“La propiciación de igualdad tiene que ver con la provisión de servicios y espacios públicos y en Guadalajara, capital de uno de los Estados más ricos, no es nuestro fuerte”, añadió Chacón.

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que 11% de los llamados Área geoestadística básica (ageb) (una extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales) en Guadalajara no tiene drenaje y excusado.

La situación es más preocupante en El Salto, donde se eleva a 37% de sus agebs. En Tlajomulco el resultado es igual al de Guadalajara, mientras que en Tlaquepaque y Tonalá la cifra es de 26% y en Zapopan de 13 por ciento.

No solo eso, sino que hay lugares donde no se provee lo mínimo necesario, como acceso a la energía eléctrica.

En este rubro, el INEGI señala que 45% de agebs en El Salto carecen del servicio. Casi la mitad. Zapopan es el municipio metropolitano con menos carencia, pero es uno de cada cuatro los que no tienen el servicio.

En la capital es uno de cada tres agebs, en Tlajomulco 32%, en Tonalá 34% y en Tlaquepaque aumenta a cuatro cada 10.

“Si no confiamos en que nos provean lo mínimo necesario para una vida en sociedad, difícilmente confiamos en la seguridad e iremos a resolver estos problemas con nuestros vecinos porque la confianza se mina desde lo que dejan de hacer los gobiernos”, destacó Chacón.

