La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque dio a conocer este miércoles el rescate de seis personas quienes eran víctimas de un secuestro virtual, mismo que pudo evitarse, se consumara.

Fue a través de los números de emergencia que se recibió el reporte de tal hecho, en los cruces de las calles Colón e Industria, en la colonia Santa Anita.

"Durante un recorrido de vigilancia, los oficiales recibieron vía Cabina de radiocomunicación un reporte en el que se informaba que una trabajadora de la empresa Grupos Lonas Lorenzo había recibido una llamada telefónica en la que le aseguraban que varios empleados de la compañía estaban secuestrados en el hotel donde se hospedaban por motivos laborales. Los presuntos delincuentes exigían un pago de $300,000 pesos para liberarlos", informó la Comisaría de Tlaquepaque.

Fue entonces que se montó un operativo de seguridad que permitió que, al llegar a tal hotel, los oficiales localizaron a las seis personas, cinco de ellas originarias del municipio de Tuxtla del estado de Chiapas, quienes se encontraban en buen estado físico.

Las víctimas relataron que habían recibido amenazas telefónicas y que los obligaron a enviar grabaciones en las que aparecían desnudos, como parte del chantaje.

"Durante la intervención, de nuestras unidades especializadas Andrómeda se detectó que una de las personas localizadas contaba con una ficha de búsqueda emitida el día anterior, por lo que también se notificó al Ministerio Público del Área de Secuestro y se trabajó de una manera coordinada para continuar con el proceso legal correspondiente", señaló la corporación.

La Secretaría de Seguridad exhortó a la ciudadanía que, ante hechos similares a este, lo mejor es mantener la calma, evitar proporcionar información personal o bancaria, y llamar de inmediato al 089 para denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión y así intentar detener el ilícito.

Saber más

¿Qué es el secuestro virtual?

Ocurre cuando se trata de "enganchar" a una o más víctimas vía telefónica y mantenerla en comunicación con los delincuentes y estar interactuando, a través de una conferencia tripartita con familiares para hacerles creer a las partes afectadas que se encuentran secuestradas y a cambio de la supuesta liberación piden una fuerte cantidad de dinero o bienes materiales.

Se le llama virtual porque de manera física no están retenidos ni privados de su libertad, sin embargo, si son "enganchados" a través de la llamada telefónica.

¿Cómo actúan los delincuentes?

Llaman a su víctima y, a través de engaños le piden información que, de manera inmediata, utilizan en su contra para cometer el ilícito.

Actúan vía telefónica de manera sorpresiva y agresiva.

¿Cómo evitar el secuestro virtual?