Las lluvias no cesan y este jueves 28 de agosto se harán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sobre todo por la madrugada y en la tarde. Aquí el pronóstico: Meteored prevé para mañana en Guadalajara cielos nubosos con chubascos tormentosos. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 24 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 13:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 28 km/h por la tarde.La probabilidad de lluvia para Guadalajara el jueves es del 90 por ciento, pero serán más propensas por la tarde y noche, desde las 05:00 de la tarde.La probabilidad de lluvia para este jueves en Guadalajara es más fuerte por la tarde. Para el viernes, hay 80% de posibilidad.El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el sur de la península de Baja California y divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.Canales de baja presión sobre el norte, centro, noreste y oriente del territorio nacional en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, noreste y oriente del país; y con posible caída de granizo en el centro y occidente de la República Mexicana. El jueves, la onda tropical núm. 26 se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de México; la onda tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste, por lo que se prevé que durante la tarde-noche, deje de afectar al país.Una nueva onda tropical se desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur del territorio mexicano, asociada con una zona de baja presión, interaccionará con una vaguada en altura y con divergencia, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán. Asimismo, se mantendrá la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA