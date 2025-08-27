Las lluvias no cesan y este jueves 28 de agosto se harán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sobre todo por la madrugada y en la tarde. Aquí el pronóstico:

Meteored prevé para mañana en Guadalajara cielos nubosos con chubascos tormentosos . Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 24 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 13:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 28 km/h por la tarde.

La probabilidad de lluvia para Guadalajara el jueves es del 90 por ciento, pero serán más propensas por la tarde y noche, desde las 05:00 de la tarde .

Clima para Guadalajara

02:00 horas Tormenta (30% de probabilidad de lluvia) 17 °C 11:00 horas Parcialmente nuboso 22 °C 14:00 horas Tormenta (40% de probabilidad de lluvia) 23 °C 17:00 horas Tormenta (70% de probabilidad de lluvia) 20 °C 20:00 horas Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvia) 18 °C 23:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 18 °C

La probabilidad de lluvia para este jueves en Guadalajara es más fuerte por la tarde . Para el viernes, hay 80% de posibilidad.

Clima nacional del jueves 28 al sábado 30 de agosto de 2025

El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el sur de la península de Baja California y divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el norte, centro, noreste y oriente del territorio nacional en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, noreste y oriente del país; y con posible caída de granizo en el centro y occidente de la República Mexicana. El jueves, la onda tropical núm. 26 se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de México ; la onda tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste, por lo que se prevé que durante la tarde-noche, deje de afectar al país.

Una nueva onda tropical se desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur del territorio mexicano, asociada con una zona de baja presión, interaccionará con una vaguada en altura y con divergencia, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán. Asimismo, se mantendrá la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA