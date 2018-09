Gobierno de Jalisco pagó 1.7 MDP para espacios en Panteón de Guadalajara

El gobierno del Estado erogó un millón 752 mil 240 pesos para poder contar con las 400 gavetas del Panteón Guadalajara, y así tener un espacio para trasladar los cadáveres que se encuentran en contenedores de tráiler.

Con este recurso se cubrió el pago por el derecho de uso de las gavetas, las cuotas de mantenimiento de áreas comunes y los derechos de inhumación, informó la oficina de Comunicación Social de Guadalajara.

En el caso de Zapopan, el presidente Pablo Lemus señaló que el municipio no cuenta con suficientes espacios para ofrecerle al Ejecutivo, pues los que quedan apenas alcanzan para los ciudadanos.

"Nosotros hicimos una revisión de los espacios disponibles en los panteones y la verdad es que el inventario es extraordinariamente bajo, de haber cedido, digamos, en los 400 lugares solicitados, prácticamente nos hubiéramos quedado sin lugar para la operación diaria hacia la ciudadanía".

Lemus dijo que tiene conocimiento de que el gobierno del Estado buscó una negociación con un panteón privado ubicado en el cruce de las avenidas Santa Margarita y Aviación.

La alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, informó que los panteones municipales no tienen espacio, pero ni siquiera hubo una petición expresa por parte del gobierno del Estado.

"No tenemos espacio, creo que por eso precisamente no nos han solicitado, porque no hay espacio en nuestros panteones. Se solicitó un permiso para la construcción de cámaras frigoríficas (en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses), y en eso están precisamente, están sacando todos los permisos necesarios".

Estos permisos fueron solicitados el pasado viernes y la duración para su aprobación es de alrededor de cinco días hábiles.

El fin de semana se anunció que el gobierno del Estado comprará 900 gavetas en panteones de los municipios de Guadalajara y El Salto, para poder colocar los cadáveres no identificados que han estado apilados en tráileres.

