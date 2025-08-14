El día de ayer miércoles 13 de agosto, la policía de Zapopan realizó cuatro detenciones distintas en dos sucesos atendidos en dos colonias distintas del municipio.

En la colonia Francisco Villa, oficiales de la Comisaría de Seguridad de Zapopan atendieron un reporte de cabina acerca de un sujeto agresivo con una mujer. Al llegar, los policías avistaron a un sujeto masculino señalado por una mujer quien denunció haber sido agredida verbalmente.

Al realizar el registro preventivo, se aseguró un arma de fuego de calibre .380 con varios cartuchos útiles y dos cargadores. El detenido fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes.

Por otro lado, en la colonia Tabachines, tres presuntos ladrones fueron detenidos y cinco motocicletas fueron aseguradas.

En un recorrido, oficiales fueron alertados por un ciudadano quien señaló que tres masculinos abordo de motocicletas le habían despojado de su motocicleta con un cuchillo. Los policías persiguieron a los sujetos y culminaron en la colonia Tabachines cuando los perseguidos intentaron ingresar a un domicilio.

Tras verificar el número de identificación de las motocicletas en las que se transportaban, se constató que contaban con reporte de robo vigente. Al exterior del domicilio donde fueron detenidos se localizaron otras dos motocicletas con irregularidades.

Los tres sujetos fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

OB