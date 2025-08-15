Onda tropical 22 y monzón mexicano afectarán con lluvias a estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió en su pronóstico para el viernes 15 de agosto que el monzón mexicano ocasionará lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, e intervalos de chubascos en Baja California Sur; asimismo, que la onda tropical 22 se desplazará sobre el sureste del país, dando lugar a lluvias fuertes y muy fuertes en la península de Yucatán.

En el resto de los estados de México el clima también presentará lluvias, pero con distinta intensidad y por otros fenómenos:

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con la divergencia en niveles altos de la atmósfera y la humedad que ingresa desde ambos litorales provocará chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur; en tanto que en el centro y occidente podría haber caída de granizo.

Especial atención merece la zona de baja presión frente a las costas de Tamaulipas, que hoy causará chubascos y lluvias puntuales fuertes en la parte norte del estado, pero con potencial de convertirse en ciclón tropical.

A pesar del clima lluvioso, el calor continuará en el norte, la península de Yucatán, el litoral del Pacífico y del golfo de México.

Pronóstico de lluvias para hoy 15 de agosto de 2025:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de calor

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Sonora y Chihuahua (noreste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.