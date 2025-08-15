Onda tropical 22 y monzón mexicano afectarán con lluvias a estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió en su pronóstico para el viernes 15 de agosto que el monzón mexicano ocasionará lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, e intervalos de chubascos en Baja California Sur; asimismo, que la onda tropical 22 se desplazará sobre el sureste del país, dando lugar a lluvias fuertes y muy fuertes en la península de Yucatán.En el resto de los estados de México el clima también presentará lluvias, pero con distinta intensidad y por otros fenómenos:Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con la divergencia en niveles altos de la atmósfera y la humedad que ingresa desde ambos litorales provocará chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur; en tanto que en el centro y occidente podría haber caída de granizo.Especial atención merece la zona de baja presión frente a las costas de Tamaulipas, que hoy causará chubascos y lluvias puntuales fuertes en la parte norte del estado, pero con potencial de convertirse en ciclón tropical.A pesar del clima lluvioso, el calor continuará en el norte, la península de Yucatán, el litoral del Pacífico y del golfo de México.Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco.Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Sonora y Chihuahua (noreste).Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.