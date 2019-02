Gobierno de Jalisco aclara supuesto plagio en iniciativa de Alfaro

El Gobierno de Jalisco afirmó que la información publicada por un medio nacional en la que señalaron que Enrique Alfaro plagió iniciativas de la tesis doctoral "Rendición de Cuentas y Derechos Humanos. Apuntes para un modelo teórico" para la fundamentación teórica de la iniciativa presentada ayer martes es falsa, debido a que el autor de dicho trabajo colaboró con el Ejecutivo estatal.

A través de un comunicado aclararon que el propio Gerardo Ballesteros, autor de la tesis, confirmó su colaboración con el Gobierno para la propuesta de crear un Congreso Constituyente que elabore una nueva Constitución para el Estado.

“Los argumentos que les he compartido de manera escrita, en lo que se refiere a los fundamentos epistémicos y morales de la democracia, provienen del quinto capítulo de mi tesis doctoral (…) que presenté y defendí en la Universidad Carlos III de Madrid. En lo personal, nada me complace más que darle una utilidad pública a mi proceso de investigación, en proyectos y retos en los que me siento identificado”, se lee en una carta que envió al abogado general del gobernador, David Bernal Hernández.

Ballesteros agregó que se siente honrado de que su investigación sea utilizada con este propósito, además que lo ve como una forma de contribuir al país.

Esta mañana, El Universal sacó una nota diciendo que la iniciativa que presenté ante el Congreso de Jalisco, para tener un marco legal que permita la posibilidad de llamar a un nuevo constituyente, fue plagio de una tesis. Falso. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 6 de febrero de 2019

"No debe existir ninguna contraposición o argumento frente a la aportación dada, y de mi parte reitero la voluntad de seguir compartiendo aquellos resultados de mi investigación que propicien valor público".

Ayer martes, El Universal publicó una nota donde señalaba que la iniciativa del gobernador del Estado replicó párrafos de la tesis sin citarla.

Con información de SUN.

GC