Respaldan vía de Alfaro para nueva Constitución

La iniciativa para considerar la conformación de un Congreso Constituyente que elabore una nueva Constitución a escala estatal, presentada por el gobernador Enrique Alfaro, recibió el respaldo de actores de la sociedad civil y de los poderes Judicial y Legislativo.

Su propuesta plantea añadir un artículo a la actual Constitución de Jalisco y establecer que, para crear una nueva Carta Magna, será necesario conformar un Congreso Constituyente.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves, manifestó que el Poder Judicial está dispuesto a colaborar en ese plan. Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Salvador Caro, destacó la importancia de la propuesta y dijo que se revisará con un proceso legislativo ordinario.

El gobernador justificó la necesidad de crear esa figura. Sostuvo que “un nuevo pacto social” debe acompañarse de un debate que involucre a todos los sectores de Jalisco y no emanar sólo de los poderes públicos.

Así, su propuesta del Constituyente quedaría conformada por los diputados locales que integren la Legislatura en turno, los diputados federales y senadores por Jalisco en turno, cinco representantes del Poder Ejecutivo y cinco del Poder Judicial, así como dos ciudadanos representantes de cada uno de los distritos electorales estatales.

Augusto Chacón Benavides, coordinador ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, señaló que será positivo para el Estado un debate amplio y representativo de una nueva Constitución.

El director general de Corporativa de Fundaciones, David Pérez Rulfo, destacó que es importante actualizar toda la normativa de gobernanza del Estado.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), Xavier Orendáin de Obeso, calificó como “consistente” la reestructura de la Constitución con la idea de la refundación que propone el Ejecutivo estatal.

El gobernador, Enrique Alfaro, entrega la iniciativa de reforma a la Constitución al diputado Salvador Caro. EL INFORMADOR/A. Camacho

Nueva Constitución, para consolidar la refundación

La formulación de una nueva Constitución estatal es necesaria para tener una visión más integral de la Entidad e impulsar una sociedad de leyes, afirmó el doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva, director del Instituto de la Investigación en Política Pública y Gobierno del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), y quien fue el coordinador del proyecto de refundación en el equipo de campaña del gobernador Enrique Alfaro.

El catedrático explicó que la construcción de una nueva Constitución debe partir de la base del respeto al Estado de derecho, a los derechos humanos y reforzar a los poderes públicos como entes democráticos y representativos.

“En los últimos 18 años ha habido muchas reformas parciales, más de políticas. Creo que estamos muy inciertos con reformas particulares no integradas, desarticuladas que no corresponden a un diagnóstico y a una visión integral”, comentó.

Aguilar Villanueva subrayó que el proyecto de refundación no podría avanzar sin una nueva Constitución, y que “hay que atreverse” a ofrecer una visión pública integral. Añadió que la relación con el Gobierno federal será uno de los puntos a tocar en las mesas que eventualmente convoque el Constituyente.

Entre otros aspectos, se tendría que revisar la concurrencia en la atención a problemas públicos (como la seguridad), donde se requiere la participación de los tres niveles de Gobierno.

“La administración pública debe tener como principios básicos la legalidad y la efectividad. De nada sirve ser legal si se incurre en ineficiencias en la prestación de servicios. Hay que dar el beneficio de la duda al replanteamiento de esquemas”, explicó.

El especialista dijo que le toca al Poder Legislativo definir cómo operaría el Congreso Constituyente y generar los mecanismos que refuercen la participación ciudadana. Sobre los tiempos de discusión del tema, refirió que lo ideal es que este año quede definido, pero acotó que serán los diputados quienes marquen los ritmos de la discusión.

El Poder Judicial se suma

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro Esteves, manifestó que el Poder Judicial está dispuesto a colaborar en la iniciativa del gobernador Enrique Alfaro, para la instauración de un Congreso Constituyente con miras a una nueva Constitución para Jalisco.

“Sin duda trabajaremos de la mano los tres poderes en beneficio de Jalisco, ha sido la tónica de este poder: la colaboración y el trabajo conjunto”.

Se le preguntó si considera que es necesaria una nueva Constitución. Dijo que se analizarán las propuestas que se expondrán y las que les permitirán hacer. “Mientras sea por el bien de la impartición justicia, por lo que a nosotros nos corresponde, nosotros sumados 100 por ciento”.

Pero sí anticipó que será necesario un análisis profundo para conocer “qué está obsoleto, qué tenemos que modificar, qué tenemos que adecuar (y) qué trabajar”.

GUÍA

La ruta de las modificaciones

¿Qué propuso el gobernador?

Incluir en la Constitución estatal un nuevo Artículo (117 Bis) y establecer que, para crear una nueva Constitución local, será necesario conformar un Congreso Constituyente. Este organismo realizará sesiones y mesas de trabajo para plantear un nuevo texto constitucional.

¿Quiénes estarán en el Constituyente?

Dos representantes ciudadanos de cada Distrito estatal, quienes serán electos por la ciudadanía en elecciones; los 38 diputados locales, legisladores federales y senadores por Jalisco; cinco representantes de Gobierno del Estado y del Poder Judicial. Su cargo será honorífico, lo que significa que ninguno recibirá paga alguna.

¿Cuál es el proceso legislativo de la iniciativa?

La propuesta presentada por el Gobernador Enrique Alfaro se estudiará en comisiones del Congreso estatal para su análisis y dictaminación. El pleno del Poder Legislativo debe cumplir su trámite en tres sesiones. Si se avala, el decreto se enviará a los 125 ayuntamientos para que se pronuncien a favor o en contra de los cambios a la Constitución.

LA VOZ DEL EXPERTO

“No acabarán las instituciones”

José de Jesús Becerra Ramírez (director de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH

El experto calificó como “positivo” que se abra el debate sobre incluir en la Constitución local la conformación de un Congreso Constituyente que analice la necesidad de formular una nueva Carta Magna estatal.

El especialista señaló que, de acuerdo con la teoría, los integrantes de ese Constituyente deben ser electos con el voto directo de los ciudadanos. Comentó que se tendrían que precisar los mecanismos de designación de los representantes de poderes públicos que se consideran en la iniciativa presentada ayer por el gobernador.

“El debate está bien. Es correcto analizar la pertinencia de una nueva Constitución, aunque no sé si a plenitud. Hablar de una nueva Constitución no es quitar las instituciones que están”.

El académico aseveró que, si desde la administración estatal se ha planteado una refundación de las instituciones públicas, ya está implícito que se busca una nueva Constitución.

Añadió que, en un eventual ejercicio de elaboración de una nueva Constitución, no se pueden hacer cosas “sacadas de la manga” y no se pueden plantear puntos que contravengan la Constitución Federal. Precisó que se puede buscar ser más progresistas, pero no plantear algo que sea menos.

El Presidente López Obrador dejó entrever que, al cierre de su Gobierno, habrá una nueva Carta Magna en el país. SUN/J. Reyes

Anticipan cambios de fondo a escala federal

A escala federal, la Constitución Política también tendrá cambios importantes. El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que, para establecer una auténtica democracia y terminar con la corrupción en México, se impulsarán reformas.

En el marco de la ceremonia por el 102 Aniversario de la promulgación de la Carta Magna, declaró que si bien se busca una nueva transformación, por el momento no hay condiciones “porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes y se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución, que consideramos tienen la misma importancia”.

Sin embargo, dijo que no se puede descartar una nueva. “Podría dejarse para el porvenir, cuando entreguemos la estafeta para las nuevas generaciones. ¿Por qué no convocar a un nuevo Constituyente y elaborar una cuarta Constitución? Porque los que son maestros en este tema hablan de que ya son demasiadas reformas”.

En este sentido, el Ejecutivo federal manifestó que la Carta Magna “está muy parchada, muy remendada. Últimamente también se afectó mucho no sólo la letra, sino la esencia, su espíritu”.

NOTIMEX