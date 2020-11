Gobernador asegura que quieren ''desprestigiarlo''; acusa a Morena y la 4T

Luego del anuncio que realizó esta mañana, en donde confirmó el fin del botón de emergencia en el estado, el gobernador tomó tiempo de su agenda esta mañana y envió otro mensaje, dedicado "con cariño" a las personas que, asegura, buscan desprestigiarlo.

En su publicación, el mandatario dice que decidió hacerse un espacio "nada más para platicarles rápido" y aclarar un par de noticias que están circulando "particularmente en las plataformas digitales que Morena y los operadores de la 4T están financiando con millones y millones de pesos con varios propósitos, uno de ellos, por supuesto estar atacando a un servidor y a mi gobierno".

El gobernador se refiere a dos videos que circulan en redes sociales, de dos fuentes diferentes llamadas "El Defensor de la Verdad" y "Reservas CDMX" en el que, según dijo, se le acusa de "que yo me robé los medicamentos que le robaron al Gobierno Federal para atender a las personas con cáncer, imagínense nomás. Además de ser ridículo, muestra tamaño de preocupación y desesperación que tienen por estarnos atacando".

Aseguró que le parece "terrible, además, que usen un tema tan sensible como el asunto de los medicamentos para los niños con cáncer" y recordó que ha sido el Gobierno federal el "dejó de suministrar esos medicamentos" por lo que el gobierno de Jalisco ha puesto "millones de pesos para apoyar a las organizaciones para que compraran estos medicamentos".

Sobre esta información el titular del ejecutivo estatal dijo que "no me asusta, lo he visto mil veces, por esa vía me han querido inventar de todo, es parte del folclor de los tiempos electorales" e hizo un llamado a "los autómatas, eso son, que sacan esta información a quienes están detrás de una computadora en el anonimato inventándose historias y gastándose millones de pesos que yo no sé de dónde salgan, les digo una cosa muy sencilla: no pierdan su tiempo".

Para terminar su mensaje, dijo "vamos a seguir haciendo bien las cosas y la verdad, pitorreándome, como siempre de la desfachatez, del cinismo de estos personajes que creen que la gente no sabe de mi trayectoria".

OF