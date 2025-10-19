Domingo, 19 de Octubre 2025

Pakistán y Afganistán acuerdan un cese al fuego

Tras bombardeos y ataques fronterizos, los países llegan a un acuerdo en la segunda ronda de negociaciones

Por: EFE

Víctimas de un ataque aéreo paquistaní, son enterradas en Paktika, Afganistán. AP/S. Mashaal

Pakistán y Afganistán acordaron un cese al fuego inmediato ayer, informó el Ministerio de Relaciones de Catar en un comunicado durante la segunda ronda de negociaciones, mediadas por el emirato y Turquía, que buscan reducir la tensión tras los recientes bombardeos y ataques fronterizos.

“Durante las negociaciones, ambas partes acordaron un cese al fuego inmediato y el establecimiento de mecanismos para consolidar una estabilidad y paz duradera entre las dos naciones”, expresa el documento.

El acuerdo fue confirmado por el ministro de Exteriores de Catar, Sultan bin Saad bin Sultan Al Muraikhi, quien expresó en su cuenta en X que debe existir “el compromiso mutuo de respetar las fronteras y detener el terrorismo transfronterizo”.

Las conversaciones se lograron establecer como primer acercamiento diplomático luego de los ataques que, según las autoridades afganas, dejaron este viernes varios civiles muertos, entre ellos ocho jugadores locales de críquet, en la provincia de Paktika.

Mientras que las fuerzas de seguridad paquistaníes aseguraron que los bombardeos fueron “una operación de precisión” contra combatientes del grupo Hafiz Gul Bahadur, vinculado a los talibanes pakistaníes (TTP), “destruyendo con éxito múltiples fortalezas en respuesta a la reciente agresión”.

Con este alto al fuego, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que su país “está dispuesto a mantener conversaciones con el régimen talibán en Afganistán en condiciones razonables”.

