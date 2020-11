Termina el botón de emergencia; "funcionó y funcionó bien", dice el gobernador

El botón de emergencia que restringió actividades no esenciales entre semana después de las 19:00 horas y prácticamente todo el fin de semana, entre ellas el trasporte público, termina este jueves 12 de noviembre.

"Tenemos elementos para pensar que se ha podido romper la cadena de contagios"

El gobernador de Jalisco reconoció que el botón de emergencia fue un periodo de 14 días complejo y que formó parte del Plan Jalisco COVID-19, elaborado por la mesa de salud, para disminuir el número de casos de coronavirus que tuvo un crecimiento acelerado en contagios y hospitalización.

Reconoció que sus adversarios "han querido usar el tema para atacar", que cada decisión que toma es fuertemente criticada, pero que cuando fue electo como gobernador le quedó claro que "gobernar es tomar decisiones a veces difíciles, por el bien común, por el bien de los jaliscienses". Aseveró además que "me preparé para eso y no voy a fallar".

Apuntó que el resultado del botón de emergencia es muy alentador y que se tomaron "las decisiones correctas" que les han permitido salvar vidas. Evaluó el primer corte de la medida como positivo: "tenemos elementos para pensar que se ha podido romper la cadena de contagios por lo que el botón de emergencia ha cumplido su función. Funcionó y funcionó bien", dijo.

El gobernador también pidió tomar el levantamiento de las restricciones con mesura y exhortó a los habitantes de Jalisco a actuar de manera responsable frente a la pandemia, siguiendo con las medidas sanitarias necesarias para prevenir los contagios.

"Hasta que no haya una vacuna, tendremos que estar monitoreando la evolución del virus en nuestro Estado y vamos a seguir necesitando del compromiso de la gente, por eso, el segundo mensaje es: necesitamos que la gente no vaya a pensar que con esto se termina el compromiso que tenemos para cuidarnos y cuidar a la gente que queremos. Hoy es el último día del botón, a partir de mañana se va a hacer una etapa de transición, le llamamos viernes, sábado y domingo ¿qué significa? que las cosas regresan a la forma en que estaban antes del botón pero que necesitamos que la gente no vaya a actuar de forma irresponsable y se vaya a desbordar a la calle, a las aglomeraciones, a las tiendas por el buen fin. Cada esfuerzo que hacemos puede perder sentido si nos equivocamos en las decisiones de los días posteriores", finalizó.

Término de botón de emergencia da respiro a El Buen Fin

El Buen Fin comenzó desde el paso 9 de noviembre y terminará, en la edición de este año, hasta el próximo 20 de noviembre por causas de la pandemia y para evitar las aglomeraciones de personas en negocios y centros comerciales.

Y aunque desde hace tres días se cuenta ya con incentivos comerciales, el botón de emergencia había restringido horarios y transporte para los consumidores. El fin de esta medida impulsa las estrategias que se había suprimido hasta el momento, como las ventas nocturnas que ahora podrán ser reprogramadas.

Xavier Orendáin De Obeso, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, reconoció en días pasados que los sectores comercio, servicio y turismo son de los más afectados con la aplicación. "El Buen Fin y las semanas que vienen son la gran oportunidad para que siga la recuperación del empleo en los diversos sectores que integran las actividades productivas. El Botón podría generar temor y no optimismo en los empresarios. Estimamos que serían cuatro mil fuentes de empleo las que no podrían generarse", dijo.

OA