Fundación Guadalajara 500 propone tren suburbano y museo del deporte

Este miércoles integrantes de la asociación civil Fundación Guadalajara 500 propusieron al Gobernador, Pablo Lemus, un proyecto de tren suburbano que aproveche las vías de Avenida Inglaterra y conecte el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la zona de la Venta del Astillero.

El proyecto fue presentado por Eduardo Acosta quien detalló que la ruta tendría una extensión de 42 kilómetros y se recorrería en 38 minutos, con 12 estaciones y una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora.

"Y que conecte desde el aeropuerto hasta la zona de la Venta de Astilleros con estaciones, por ejemplo, en Las Juntas, donde conectaría con la Línea 4, el Álamo, el Agua Azul, la zona de Chapultepec, la Minerva, Avenida Patria, etc.", comentó.

Según Eduardo Acosta este tren reduciría los tiempos de traslado a menos de la mitad y movería a más de 120 mil personas al día y conectaría con toda la red existente de transporte público y requeriría una inversión de menos de una cuarta parte de lo que costó la Línea 3 "Porque la mayor parte de la inversión ya la hicieron".

En la asamblea el empresario Salvador Quirarte propuso la construcción de un museo del deporte el cual fue avalado por el gobernador Pablo Lemus quien incluso propuso dos sedes para concretarlo.

Jesús Ayala propuso trabajar en el ordenamiento de los anuncios espectaculares que proliferan en la zona metropolitana de Guadalajara y provocan una contaminación visual.

José Palacios presentó un proyecto para recuperar un espacio público en los cruces de las calles de República y la Calzada Independencia por debajo de la Plaza Tapatía para lo cual ya se cuenta con un comodato otorgado por el Ayuntamiento de Guadalajara.

“Es parte de lo que queremos provocar con algunos empresarios para adoptar otros espacios públicos. Es una acción que seguramente vamos a tratar de empatarlo para el Mundial”, sostuvo.

La asamblea fue encabezada por el presidente de la Fundación, José Palacios; Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara y el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

El mandatario presentó el plan de movilidad urbana y el plan carretero, así como los proyectos turísticos y de infraestructura.

