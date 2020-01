Frustran intento de diputado de inspeccionar avance de Línea 3

La investidura como diputado local no fue suficiente para que el legislador de Movimiento Ciudadano, Javier Romo Mendoza, ingresara a la estación Santuario de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano, para realizar una visita de inspección.

El emecista acudió a Paseo Alcalde, entre las calles San Felipe y Reforma, donde continúan los trabajos tras el socavón que se abrió en mayo del año pasado. En el punto, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza trabajos de perforación y se observa un sistema de bombeo y mangueras para conducir agua.

En la estación Santuario, personal de seguridad privada negó el acceso al legislador. Romo Mendoza dijo que tuvo contacto con la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) donde le informaron que debía hacer la solicitud en oficinas centrales en la Ciudad de México.

“Dicen que todo está en México y no responden, parece que es una obra dirigida a control remoto para centralizar y acaparar los contratos”, comentó.

El diputado insistió en que por la situación en la que están los trabajos, la Línea 3 no podrá estar operando en abril y el gobierno estatal no debe dar por recibida la obra hasta que se solventen las inconsistencias y sancione a los responsables.

Afectados por Línea 3 piden apoyos

Vecinos y comerciantes afectados por los trabajos de la Línea 3 del tren eléctrico aprovecharon el recorrido que hizo el diputado Javier Romo, por la zona de la estación Santuario, para pedir que autoridades federales y estatales cumplan con los apoyos que les prometieron por los daños a sus locales y viviendas.

“Es mi único sostén y estoy a punto de quitarme porque no saco para la renta, hay días en que no se vende nada. Si pasa gente, pero no compra, hay inseguridad personas que se quedan aquí a dormir”, dijo Graciela Ascencio propietaria de una tienda de ropa ubicada en Alcalde casi al cruce con la calle Garibaldi.

Por su parte, Eduardo Velázquez, representante de los vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas, recordó que no se cubrieron los apoyos a los afectados por las inundaciones provocadas por las obras. Quedaron sólo en promesa apoyos a propietarios de 15 viviendas que reportaron daño en menaje de casa en 2018.

GC