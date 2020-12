Elecciones Jalisco 2021: Frangie propone experiencia y continuidad para Zapopan

El actual jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Zapopan, Juan José Frangie, consideró que puede ser el candidato a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano que dé continuidad a los avances de la actual administración que encabeza Pablo Lemus Navarro.

El también empresario aseguró que tiene la capacidad y experiencia necesaria porque conoce el municipio y ha trabajado años en él.

“Tengo cinco años metido, trabajando de sol a sol, andando en todo Zapopan. Es un municipio que merece continuidad en muchos aspectos y una persona que tenga experiencia”, subrayó.

Reconoció que existe competencia para el puesto, pues hay más de una decena de aspirantes para dirigir el municipio donde, dijo, se han obtenido resultados importantes.

“Cuando la novia es guapa, todos la quieren sacar a bailar, pero lo que hoy se requiere no es improvisar, sino gente con conocimiento y experiencia. La política es sentido común, no es ninguna ciencia, pero sí te sirve haber estado en las entrañas durante cinco años y conocer las colonias”, afirmó.

Entre los precandidatos que suenan se encuentran los empresarios Manuel Herrera y Mauro Garza y las diputadas Mirza Flores y Fabiola Loya.

Sin embargo, para Juan José Frangie en la actual administración municipal también hay otros perfiles con capacidad y experiencia como Luis Tostado, a quien inclusive no dudaría en apoyar.

Por ese motivo, dijo que la fórmula más justa para elegir al candidato de Zapopan sería considerar el nivel de conocimiento y experiencia.

“Yo lo digo desde ahorita: si no va alguien del equipo de Pablo Lemus, no creo que no vayamos a tener los mismos resultados”, sentenció.

Al realizar un balance de los logros de la actual administración, Juan José Frangie enumeró las finanzas sanas del municipio, la obra pública, la seguridad, entre otros programas sociales. No obstante, reconoció que falta mucho por hacer para frenar la desigualdad.

