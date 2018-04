Francisco Ayón vuelve a la SEJ

Tras la renuncia a la candidatura como diputado local por el Distrito 8, Francisco Ayón López informó que regresa a la titularidad de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), ya que su vocación es el tema educativo.

“El gobernador platicó conmigo y me dijo: ‘quiero que me ayudes al cierre de todos los proyectos que traías en educación’. Prefiero, lo digo con todo el respeto que me puedan merecer, estar al lado de niños, niñas, que en el Congreso”, aseveró.

Ayón López negó que estuviera enojado con su partido y reconoció la labor realizada por Alfonso Gómez, quien asumió el liderazgo de la SEJ desde el pasado noviembre de 2017,

“Tengo una gran relación con Héctor Pizano, los que son candidatos de mi partido, mi mundo es el educativo, creo más en el futuro, en conjunto con temas de educación, robótica, matemáticas”, indicó.

JA