Francisco Ayón renuncia a su candidatura como diputado local

Héctor Pizano, presidente del PRI Jalisco, confirmó la renuncia del ex secretario de Educación, Francisco Ayón, a su candidatura como diputado local por el Distrito 8.

La decisión tomó por sorpresa al dirigente estatal del PRI, luego de que ayer Ayón estuvo presente en la IV Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del VI Consejo Político Estatal del partido.

Sobre las razones para abandonar la aspiración, Pizano respondió: “No tengo un dato concreto, sólo la decisión personal (de Ayón) de no hacer oficial el registro que en su momento en el proceso interno había buscado y había obtenido”.

“Son motivos personales de él que no nos ha expresado”.

En la reunión del PRI este fin de semana, se definieron las candidaturas plurinominales del partido, en donde Ayón no fue incorporado. Sobre la supuesta inconformidad por no haber sido incluido en la lista, Pizano apuntó que jamás hubo un acuerdo para que así fuera. Tampoco Ayón le expresó directamente alguna molestia por no ser diputado plurinominal, afirmó el dirigente estatal.

Hoy domingo el partido hará el registro oficial de sus candidaturas por mayoría relativa y representación proporcional ante las autoridades electorales.

En lugar de Ayón, la dirigencia estatal del PRI registrará a Ignacio Mestas, ex jefe de Inspección y Vigilancia en la administración de Ramiro Hernández en Guadalajara.

El distrito 8 es clave en esta elección del 1 de julio. Los otros contendientes son Alejandro Hermosillo de Movimiento Ciudadano, que busca la reelección; y la wikipolítica e independiente, Susana de la Rosa.

GC