Alcalde de Tonalá renuncia al PRI

Por considerar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) "perdió el rumbo", el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, anunció este jueves que dejaba las filas de su partido junto con los regidores Melina Gallegos, Claudia Rangel y Gustavo López, así como el secretario General, Enrique Guzmán.

"Ya no tenemos cabida en un proyecto que perdió el rumbo, no podemos estar en un partido en el que se ha olvidado que lo más importante es la gente. Nos vamos porque en el PRI no entendió quiénes somos ni qué buscamos, en el PRI no entendieron que nosotros no somos una cuota de nadie, que nuestras luchas no las hemos dado por unas siglas, sino por los tonaltecas".

Ahora, Chávez y los cuatro que lo acompañaron se sumarán al proyecto de Enrique Alfaro, quien buscará la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC).

"Nuestra decisión tiene que ver con que estamos seguros que con Enrique Alfaro como gobernador, Tonalá se va a convertir en una prioridad para el Gobierno del Estado siguiente, con Enrique Alfaro como gobernador vamos a acelerar el proceso de la transformación de Tonalá que comencé en mi gobierno desde hace casi tres años".

Esta decisión obedece a la búsqueda de un espacio en el que coincidan con sus principios, se respete su voluntad y que no signifique "dejar pedazos de dignidad en el camino".

Chávez aseveró que con este cambio de filias no buscará volver a buscar una candidatura por la presidencia municipal de Tonalá. "Definitivamente retirarnos del partido no es para buscar nuevamente la alcaldía por Tonalá, no voy a ser candidato por el Movimiento Ciudadano, nosotros nos estamos adhiriendo a un movimiento que encabeza Enrique Alfaro y estoy impedido".

Según dijo, no hubo ningún ofrecimiento de parte de Alfaro a cambio de sumarse a su proyecto, por lo que no precisó si después de la contienda electoral será invitado a ocupar alguna secretaría o cargo público, si es que el emecista gana la contienda por el gobierno del estado.

Chávez aseguró que su decisión de optar por el apoyo a Alfaro no fue porque éste haya ofrecido más, pues el presidente tonalteca también tuvo alguna charla con Marcelo Ebrard, integrante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y con Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco que dejó MC para irse a Morena.

"Que no se manejara que yo estuve en una subasta política, a dónde me convenía más, el tema el partido Morena, platiqué esa foto, lo que se hizo popular, con mi ex compañero alcalde de Tlajomulco, nos tomaron la foto el día que él renunció a la militancia de su partido, estábamos platicando en la calle pero no estábamos consolidando nada".

El alcalde insistió en que su prioridad ha sido el beneficio de los habitantes de Tonalá, desde que se incorporó a la militancia del PRI hace 18 años.

"Me he esforzado porque mi carrera política se mantenga sin manchas, nunca he estado involucrado en ningún escándalo de corrupción".

La frase:

"Berrinche no, berrinche hacen los niños, los adultos no debemos hacer berrinches y menos los políticos, es una ideología y una dignidad"