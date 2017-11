Foro ciudadano reúne a líderes del Frente; dejan en suspenso la coalición en Jalisco

El Foro Ciudadanos Opinan reunió a los líderes del Frente Ciudadano por México, quienes aprovecharon el encuentro para abordar el asunto de la posible coalición estatal.

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que aún tienen que definir las condiciones de la coalición electoral y registrar el método de selección para encabezar las candidaturas comunes.

Sin abundar en detalles, el panista planteó que en el caso de Jalisco será el comité estatal quien consulte a la militancia sobre la posibilidad de alianza.

“Vamos con toda seguridad en lo federal, en lo local dependerá de las definiciones del partido. No habrá imposiciones desde lo nacional”, planteó Anaya.

Por su parte, Dante Delgado, presidente nacional de Movimiento Ciudadano, comentó que aprietan el paso para alcanzar acuerdos, y detalló que hay avances para la postulación presidencial y en la Ciudad de México.

LEA TAMBIÉN: Ciudadanos propusieron, presidentes de partidos escucharon

Mientras que la perredista Alejandra Barrales señaló que es necesario que Jalisco haga el esfuerzo para concretar una coalición a nivel estatal.

“En Jalisco no solamente es posible (la alianza), es importante que la logremos impulsar. Necesitamos que todos estén inmersos en esto, lo que no significa que todo mundo tenga que ir bajo un mismo esquema electoral”, planteó la perredista.

Sobre el tema, Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, aseguró que no ha participado en los diálogos sobre la posibilidad de concretar la unión electoral con PAN y PRD; argumentó que el tema se ha tocado entre las dirigencias. Alfaro expuso que primero se debería definir el tema nacional y luego revisarlo a nivel estatal.

“Yo estoy pensando mi ruta, creo que hay que hacer todavía un análisis más profundo de ese tema. Esa es la ventaja de ser dueño de tu futuro político, no dependo de que nadie me dé permiso o de que nadie me imponga una ruta”, comentó el alcalde.