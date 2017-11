Ciudadanos propusieron, presidentes de partidos escucharon

Replantear las políticas públicas en materia de economía, seguridad, asistencia social y apoyo a la cultura; fueron algunas de las propuestas hechas por líderes sociales durante el Foro Ciudadanos Opinan. Ante los presidentes nacionales de PAN, PRD, MC y parte de la plana mayor de esos partidos en el estado; empresarios académicos y especialistas plantearon un diagnóstico de la situación del país. César de Anda, ex presidente de la Organización Mundial del Huevo, subrayó que se requiere que autoridades y sociedad trabajen para impulsar al sector agropecuario y propuso cambios en materia de regulación sanitaria. El ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, destacó el trabajo hecho en materia de fomento cultural y las cualidades que tiene Guadalajara para convertirse en una capital cultural. Rogelio Gómez Hermosillo, de la Alianza Contra la Pobreza, solicitó unificar esfuerzos en programas sociales. El activista precisó que a nivel nacional hay tres mil programas asistenciales en los tres niveles de gobierno y no se logra bajar los índices de desigualdad.

Durante más de cuatro horas los líderes partidistas nacionales escucharon los planteamientos, al final señalaron que el panorama expuesto coincide con la necesidad de un cambio de modelo para el país que, según dijo la perredista Alejandra Barrales, fue lo que los motivó a integrar el Frente Ciudadano Por México. El panista Ricardo Anaya explicó que se encuentran en la etapa de integración de su programa de acción, recogiendo propuestas como las planteadas en el foro, para que en unas semanas el Frente avance a la etapa de conformación de una coalición electoral. Anaya argumentó que con el respaldo de Jalisco podrán ganar la presidencia de la república y la mayoría en el Congreso de la Unión. Afirmó que los ataques en su contra son una respuesta del PRI y del sistema por el crecimiento del Frente.

Fundamental trabajo a largo plazo

La colaboración entre las autoridades y los sectores sociales que impulsan el desarrollo económico es indispensable para conseguir que el país crezca, aseguró el empresario César de Anda Molina. Durante su participación en el foro Ciudadanos Opinan, organizado por Mexicanos Primero Jalisco, el ex presidente de la Organización Mundial del Huevo señaló que ha quedado de manifiesto que México es una potencia en el ramo manufacturero, en el sector agropecuario y en el turismo, pero subrayó que la iniciativa privada y el gobierno deben seguir trabajando en conjunto para explotar todo el potencial

En el diálogo de la mesa sobre desarrollo regional, de Anda Molina enfatizó que se requieren políticas públicas con planes a largo plazo, para que las autoridades dejen a un lado las visiones a tres o seis años.

"Este país va a crecer más aceleradamente si tenemos un desarrollo regional más armónico planeado, con visión de largo plazo, pero sobre todo con seguimiento a la ejecución. Los ciudadanos, los funcionarios públicos debemos trabajar en equipo, debemos trabajar en conjunto y que ese equipo vea a 20 o 30 años que no sea una visión de tres o seis años, que tengamos un plan en serio a largo plazo".

Tras exponer sus propuestas a los presidentes nacionales de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el empresario dijo que se necesita que los líderes de los partidos escuchen los planteamientos y los recojan para integrarlos a sus proyectos y llevarlos a la práctica.

"Sin novedades en el Frente"

Aunque la puesta era que los ciudadanos fueran los protagonistas, tras el escenario del foro ciudadanos opinan; políticos, funcionarios y militantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tuvieron la batuta de la charla. La disposición del escenario en redondel evidenció que la alianza no está consumada. La tribuna de la izquierda la ocuparon perredistas y emecistas. Codo a codo estuvieron personalidades como Enrique Alfaro, Carlos Navarrete, María Elena Limón. Jesús Ortega, Raúl Vargas; entre otros. En la gradería de la derecha estuvieron los panistas, que poco se mezclaron con sus contrapartes del frente. En primera fila de ese sector estuvieron Miguel Angel Martínez, Santiago Creel, Isaías Cortés y Miguel Monraz. Alrededor del escenario principal el panorama fue otro, ahí sí se mezclaron y platicaron. También acudieron ex funcionarios de pasadas administraciones como Fernando Guzmán, Tomás Coronado, Aurelio López Rocha, Fernando Garza y Ernesto Espinoza.

El líder del grupo político de la UdeG, Raúl Padilla López, atrajo a propios y extraños que hicieron lo posible por saludarlo, sólo el alcalde tapatío Enrique Alfaro jaló reflectores a su nivel. Tras más de cuatro horas de foro, el "aplausometro" se lo llevó el panista Ricardo Anaya con su afirmación de que el Frente tiene todo para ganar la elección presidencial y la mayoría en la Cámara de Diputados, mensaje que despertó a sus simpatizantes.

Aunque una posible coalición PAN, MC y PRD en Jalisco está en el aire, al final del foro los ocupantes de todas las tribunas se mezclaron e intercambiaron saludos. Sin ser una propuesta ciudadana, el tema principal en las pláticas en corto de los políticos profesionales era la repartición de más de tres mil 400 candidaturas a nivel nacional que se tendrán que asignar entre los integrantes del eventual frente, que todavía tiene detalles por ajustar antes de concretarse.