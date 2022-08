El tiktoker Rodolfo “Fofo” Márquez está cumpliendo ya su sentencia que le emitió un juez de control del Centro de Justicia Alternativa (CJA) en Puente Grande.

Su sanción es de 12 horas de trabajo comunitario, dividido en tres días por cuatro horas, y una multa de 35 mil pesos que serán donados para una casa hogar.

Su trabajo de limpieza comenzó desde ayer a bajo del puente Matute Remus, el cual cerró el pasado 8 de julio para grabar un video que subió a sus redes sociales.

En dichas imágenes se ve cómo detiene el tráfico con autos de lujo en medio del puente. “Pues vamos a cerrar, me voy a poner a bailar, a hacer TikToks. Entonces, pues bueno, para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México”, dijo ese día en el video publicado en sus redes.

Retiró grafiti como parte del trabajo comunitario que se le asignó como parte de su sentencia. ESPECIAL

Hoy estuvo barriendo en el Centro Tapatío a un costado del puente de Ciudad Creativa Digital, donde también retiró grafiti, pintó la infraestructura e hizo hidrolavado, entre otras actividades.

Todo lo anterior lo hizo bajo supervisión de personal de Servicios Públicos Municipales. También realizó acciones de limpieza en el jardín botánico.

Ayer, saliendo de los juzgados de Puente Grande se dijo arrepentido del bloqueo que realizó en el puente también conocido como "Atirantado".

“Tengo mucha influencia y no quiero que mis seguidores hagan este tipo de cosas. Hagan las cosas buenas y no las malas, yo no quiero incitar a la gente. Me doy cuenta que tengo que ser más responsable con las redes y con el contenido. Pedir una disculpa pública a Jalisco, traigo muchos proyectos aquí y vengo muchísimo a Guadalajara, quiero ser bien recibido aquí”, comentó.