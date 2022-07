Viral: El tiktoker "Fofo" Márquez cierra el puente Matute Remus en Guadalajara: "Lo que puede hacer el dinero" (VIDEOS)

El Tiktoker de nombre “Fofo” Márquez se volvió viral en la red social luego de que presumiera “cerrar” el paso del puente Matute Remus en Guadalajara, algo que dividió opiniones debido a los comentarios hechos por el supuesto influencer.

“Lo cerré porque yo quise”

En su cuenta de TikTok —que tiene casi 800 mil seguidores— “Fofo” muestra cómo es que detuvo sus autos de lujo para evitar el paso de otros vehículos, y así obstruir el tráfico en una de las avenidas más importantes de la ZMG.

“Pues vamos a cerrar, me voy a poner a bailar. a hacer TikToks. Entonces, pues bueno, para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México”, dijo Márquez en el video publicado este jueves.

En varios videos se ve cómo estacionan los autos de lujo en medio del puente Matute ubicado en Lázaro Cárdenas y, posteriormente, se escucha cómo empiezan a pitar los otros conductores que piden el paso. “Una vez más mostrando el poder de ´Fofo´ Márquez”, presumió.

“Lo cerré porque yo quise”, dice en otro video.

Los videos del supuesto influencer han sido reproducidos por casi medio millón de usuarios en la red social. Los comentarios van desde quienes se divierten por las acciones del tiktoker, pidiendo que cierre otras calles; otros, por su parte, han criticado las acciones de Márquez.

En TikTok, el influencer constantemente comparte este tipo de videos donde presume autos de lujo, superando las 100 mil reproducciones en cada uno de ellos.

La mañana de este viernes, la cuenta de “Fofo” ya no estaba disponible en la red social, sin embargo, los videos se volvieron virales en otras redes sociales como Twitter y Facebook.

Hasta el momento, autoridades no se han pronunciado al respecto.

¿Quién es "Fofo" Márquez?

"Fofo" Márquez es popular por su excéntrica vida, que derrocha dinero entre champaña, antros y mujeres, pues asegura ser el heredero de un millonario mexicano.

Entre los escándalos del tiktoker se encuentra su supuesto secuestro y la ocasión en que fingió su muerte, además de sus famosos baños en agua Voss y champaña Moëtt.

Hace unas semanas se dijo que "Fofo" y Karely tenían una relación pues se les vio muy de cerca en algunas fiestas. Sin embargo, la modelo habló con Ryan Hoffman, hermano de "YosStop", sobre lo que ocurre con el socialité.

"No quiero hablar mucho del tema, pero ya me habían dicho que era súper creído y no se equivocaron, es peor de lo que me habían dicho", dijo ella y pidió a la gente que no lo siga en redes sociales.

Karely también indicó que la relación con "Fofo" está mal. "Sin comentarios, pero nos bloqueamos de redes, con eso te digo todo. Nos conocimos ayer y nos bloqueamos".

"Fofo" no tardó en responder. "Hubieron dos tres cosas que me molestaron y que no me parecieron, pero yo también me pasé un poco al besar a su amiga", admitió él en un video de YouTube.

