Firman pacto para lograr la igualdad de género en las empresas jaliscienses

Con la finalidad de que los negocios y empresas cuenten con espacios laborales que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres en todos sus ámbitos, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) firmó un acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara denominado “Pactemos por la Igualdad”.

La titular de la SISEMH, Paola Lazo Corvera explicó que este proyecto buscará que los compromisos emprendidos se conviertan en el antecedente de una política pública a nivel estatal, con la cual se garanticen espacios que igualen las condiciones entre las y los empleados, además de lograr un cambio cultural colectivo.

El acuerdo, dijo, consta de cinco puntos para atender problemáticas clave: política igualitaria, de espacios seguros, vida y trabajo en equilibrio, carrera sin obstáculos, y el de agentes de igualdad.

Entre las acciones contempladas en los mismos se encuentran el establecimiento de un comité de igualdad, medir el clima laboral, garantizar salarios iguales para hombres y mujeres, buscar planes laborales de acuerdo a las necesidades de empleadas y empleados y establecer mecanismos de atención y respuesta ante casos de acoso y hostigamiento sexual, entre otros.

Para ser parte de este proyecto la empresa o negocio interesado debe contar con más de 11 colaboradores o colaboradoras, quienes recibirán cursos de capacitación y herramientas didácticas de parte de la SISEMH para emprender los pactos que componen el proyecto.

"Si en México no desperdiciáramos el talento y el potencial de las mujeres como lo hacemos hoy, podríamos alcanzar en solo cuatro años el Producto Interno Bruto de lo que nos tardaríamos en 10"

Al respecto, el presidente de la Canaco en Guadalajara, Raúl Uranga, consideró que este acuerdo mejorará las condiciones en las que laboran las y los hombres de las distintas empresas y negocios, no solo de la Cámara, sino en el Estado en General.

“Lograr la inclusión de las mujeres a la par de los hombres no solo es clave central, es urgente y apremiante. Si en México no desperdiciáramos el talento y el potencial de las mujeres como lo hacemos hoy, podríamos alcanzar en solo cuatro años el Producto Interno Bruto de lo que nos tardaríamos en 10 y a un ritmo de crecimiento del 5% anual. Tan solo en la Zona Metropolitana de Guadalajara la participación de las mujeres en la economía es del 45% en comparación con un 74 de los hombres, por lo que no podemos seguir soslayando su gran empuje y liderazgo”, manifestó por su parte Uranga Lamadrid.

Por último, el gobernador del Estado celebró este pacto como un proyecto más emprendido por la SISEMH en busca de alcanzar la igualdad de las mujeres y los hombres en todos los sectores sociales, poniendo de ejemplo este y otros proyectos como la entrega de pasajes gratuitos del transporte público a jefas de familia, el establecimiento de cooperativas para mujeres del campo y la capacitación de conductoras del transporte público, como objetivos logrados por la Secretaría, luego de la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer.

“El tiempo nos está dando la razón, porque haber construido una secretaría y al haber generado esta idea de la transversalidad, es decir, que la agenda de la igualdad sustantiva pese en la agenda económica, en la agenda social, de infraestructura, en la agenda de salud, de educación, eso es transversalidad”, celebró el gobernador.

GC