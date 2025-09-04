IDEFT y E Globalizing Talent se unen para fortalecer el inglés de negocios en Jalisco

Con el objetivo de fortalecer la enseñanza del idioma inglés, especialmente en el ámbito de los negocios, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), bajo la dirección de Salvador Cosío Gaona, estableció una alianza estratégica con la empresa E Globalizing Talent.

Esta colaboración busca ampliar las oportunidades laborales y profesionales de la población jalisciense en un entorno global cada vez más exigente.

El acuerdo forma parte de la visión impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien ha destacado la necesidad de que Jalisco se posicione como un estado moderno, competitivo y bilingüe, capaz de atraer inversiones y generar desarrollo económico a través de una sociedad mejor preparada.

Durante la firma del convenio, Cosío Gaona resaltó que esta iniciativa beneficiará a miles de ciudadanos, brindándoles acceso a herramientas lingüísticas esenciales para mejorar su competitividad en el mercado laboral.

“Estamos convencidos de que el inglés de negocios abrirá nuevas puertas de desarrollo y hará de Jalisco un referente nacional en talento e innovación”.

Andrés Solbes Muñoz, director de E Globalizing Talent, resaltó que este acuerdo tiene como objetivo impulsar el aprendizaje del inglés con un enfoque especializado.

“Hablar inglés de negocios marca la diferencia en la vida laboral y permite que más proyectos se concreten en nuestro estado. Queremos ser parte de la visión del gobernador y del IDEFT para hacer de Jalisco la tierra más próspera del país”.

Cecilia Carreón, directora de Planteles del IDEFT, celebró la firma del convenio y subrayó que uno de los principales objetivos del instituto es posicionar a Jalisco como el primer estado con una población bilingüe, especialmente entre las nuevas generaciones.

Por su parte, Pablo García Arias, director de Vinculación, señaló que el IDEFT trabaja para llevar este tipo de alianzas a todos los rincones del estado, acercando oportunidades de formación a quienes más lo requieren.

Patricia Campos, secretaria técnica de la Dirección General, enfatizó la importancia de ofrecer cursos de inglés enfocados en el ámbito empresarial a precios accesibles, ya que esta especialización suele tener un alto costo en instituciones privadas.

Desde el plantel Tlaquepaque, su directora Guadalupe Orozco reafirmó la disposición del IDEFT para aprovechar al máximo sus instalaciones y programas activos, en beneficio de esta colaboración con E Globalizing Talent.

El convenio quedó formalizado con la participación de representantes de E Globalizing Talent: Andrés Solbes Muñoz, Itzel Sarahi Martínez Ramos, gerente de Operaciones, y José Lauro Castro Torres, gerente de Investigación. Este acuerdo refleja el compromiso conjunto por fortalecer el talento local y preparar a Jalisco frente a los desafíos de un entorno globalizado, una meta alineada con la visión del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien preside la Junta Directiva del IDEFT.

