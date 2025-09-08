¿Cuándo inicia el vuelo entre Ixtapa-Zihuatanejo y Guadalajara?

La joya turística de Guerrero te espera con los últimos suspiros del verano: Ixtapa Zihuatanejo, que está cada vez más cerca de los tapatíos.

Y es que recién se anunció que este destino de Sol, arena y más contará a partir del 2 de noviembre con una conexión directa con Guadalajara, en un vuelo que será operado por Volaris.

El vuelo contará con cuatro frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes y domingos), de acuerdo con Pedro Castelán Reyna, director ejecutivo de la OCV de Ixtapa Zihuatanejo.

“Será un vuelo muy corto, de 50 minutos, lo que permitirá que la gente de Guadalajara llegue pronto y disfrute de las tiritas, de los mezcales y el pescado que tenemos para la degustación”.

Con esto en mente, te presentamos cinco planes irresistibles en este destino que combina naturaleza, gastronomía, cultura y sobre todo magia:

Ixtapa y Zihuatanejo son dos destinos diferentes que se complementan. “Ixtapa es una ciudad que nació con una vocación enteramente turística. Aquí se encuentran los principales hoteles de cadena y gran parte de la oferta de hospedaje”.

“A 10 minutos está Zihuatanejo, pueblo tradicional de pescadores que conserva ese olor, sabor y color real a México. Aquí la mayoría de los hospedajes son en plan europeo, lo que permite a la gente elegir el hospedaje que más les convenga”.

Recordó que Zihuatanejo es Pueblo Mágico y en los últimos años se ha invertido fuerte en recuperar espacios públicos, abrir nuevas propuestas culturales y “transformar muchos espacios para bien, como el Centro Cultural Turístico Partenón”.

Paraíso del surf

Al Norte de Ixtapa encontramos uno de esos paraísos con los que sueña todo surfista: Playa Linda. Ofrece un oleaje constante, perfecto para aquellos que ya tienen experiencia surcando olas.

No es la única opción. Si eres curioso, a 30 minutos se encuentra la comunidad de Troncones, playa que es uno de los secretos mejor guardados del Pacífico mexicano, dueña de una atmósfera relajada y bohemia.

Paddleboard y el kayak

Para los apasionados por estas dos actividades, también hay opciones de disfrute. ¿Qué te parece comenzar remando al amanecer con la bahía de Zithuatanejo abrazando tu camino?

Rodeada de colinas verdes y un ambiente casi místico. También puedes aventurarte en kayak hasta la Isla Ixtapa o la Laguna de Potosí. Esta es una actividad perfecta para hacerla en familia, ¡toma eso en cuenta!

Snorkel y buceo

“Vida marina”, las dos palabras que mejor define bajo las aguas a Ixtapa Zihuatanejo.

Si gustas de hacer snorkel, un imperdible es Playa Las Gatas, famosa por el arrecife natural que alberga y la convierte en una piscina al aire libre espectacular. Aquí puedes ver bancos de peces tropicales, erizos, estrellas de mar y más.

Pesca deportiva

Ixtapa Zihuatanejo es reconocido como uno de los mejores destinos a nivel mundial para la pesca divertida.

Aquí podrás encontrar al pez vela, el marlín azul, el dorado y el atún. Recuerda que, si te embarcas en una lancha, busca la compañía de guías certificados que te ayuden a disfrutar con más seguridad de la experiencia.

Jet ski, banana y velerismo.

Velocidad, emoción y un poco de humor. La aventura motorizada también tiene lugar aquí.

Sube a un jet ski y recorre la costa sintiendo la brisa en la cara, o navega por la hermosa Bahía de Zihuatanejo en un velero disfrutando de las espectaculares vistas panorámicas de las playas y sus montañas.

YC