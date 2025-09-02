IDEFT y UNIVES sellan alianza para impulsar la capacitación con Inteligencia Artificial en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), encabezado por Salvador Cosío Gaona, concretó un convenio de colaboración con la Universidad Virtual de Estudios Superiores (UNIVES), con el objetivo de reforzar la oferta educativa y ampliar las posibilidades de capacitación para la población jalisciense.

La alianza representa un avance relevante en la estrategia académica del IDEFT, ya que incorpora la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta central dentro de sus programas, sin descuidar la formación tradicional orientada a oficios y habilidades técnicas, que continúa siendo indispensable en la entidad.

Tanto el IDEFT como UNIVES destacaron la necesidad de acercar la IA de manera práctica y accesible, no solo como asignatura, sino también como recurso para potenciar la productividad, la creatividad y la eficiencia en distintos ámbitos laborales. Con este acuerdo se pretende que quienes reciban capacitación puedan aprovechar los beneficios de la tecnología manteniendo siempre una visión humanista y con impacto social.

Durante la firma del convenio, el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, expresó:

“En el IDEFT entendemos que el futuro de la capacitación exige integrar la innovación tecnológica, como la Inteligencia Artificial, sin renunciar a la esencia de nuestro trabajo: brindar formación útil y cercana a la gente. Esta alianza con UNIVES nos permitirá construir juntos una ruta en la que la tecnología sea aliada del conocimiento y del empleo digno para las y los jaliscienses”.

Durante la firma estuvieron presentes, por parte de UNIVES, la rectora Rosa Estrada Mora y la vicerrectora Grecia Cassandra Castellanos Estrada, junto con el apoderado legal Francisco Daniel Castellanos Reynoso y Mónica Martín del Campo Azpeitia, representante de la empresa Nuevas Negociaciones. En representación del IDEFT participaron los directores Flavio Bernal Quezada (Técnica Académica), Pablo García Arias (Vinculación), Cecilia Carreón Chávez (Planteles), Patricia Campos González (Secretaría Técnica de la Dirección General) y Verónica Gutiérrez, directora del plantel Zapopan.

Con esta alianza, ambas instituciones buscan que cada persona que se capacite pueda aprovechar las ventajas de la tecnología para mejorar su productividad, creatividad y eficiencia, siempre con un enfoque humano y social. Se trata de un esfuerzo que responde a la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, de fortalecer la preparación de la población jalisciense frente a los retos del mundo laboral actual y del futuro.

