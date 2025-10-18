Calaveras literarias: qué son y cómo escribir una para celebrar el Día de Muertos 2025

Este Día de Muertos 2025, en México vuelve una de las tradiciones más queridas y creativas: las calaveras literarias. Estas composiciones poéticas, llenas de humor y crítica, son una forma única de recordar a quienes ya partieron, pero también de reflexionar sobre la vida con ingenio y picardía.

Durante esta festividad, las familias mexicanas honran a sus difuntos con altares, ofrendas, música, flores de cempasúchil y alimentos típicos. Sin embargo, además de rezos y cantos, muchos también escriben o recitan calaveras literarias, esos versos burlescos que se convirtieron en una de las expresiones más auténticas del folclore nacional.

Qué son las calaveras literarias

A las calaveras literarias también se les conoce como "panteones", y son pequeños poemas en verso que retratan situaciones o personajes desde un punto de vista humorístico. El tema central siempre es la muerte, pero no se aborda con tristeza, sino con ironía, sarcasmo o ingenio. En muchos casos, se escriben como si fueran epitafios o mensajes póstumos, pero con un tono juguetón que resalta los defectos, virtudes o costumbres de quien las inspira.

El origen de las calaveras literarias

De acuerdo con la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, uno de los antecedentes más antiguos de las calaveras literarias se encuentra en el texto novohispano "La portentosa vida de la muerte" (1792), del franciscano Joaquín de Bolaños. Sin embargo, las calaveras como las conocemos hoy surgieron a mediados del siglo XIX en el periódico "El Socialista", editado en Guadalajara por José Indelicato, en 1849. Aquellos versos solían criticar a la sociedad que aspiraba a parecerse a las élites europeas y, al mismo tiempo, buscaban despertar conciencia social.

Cómo escribir una calavera literaria

Si este Día de Muertos quieres crear tu propia calavera literaria, toma en cuenta algunos pasos básicos:

Elige un personaje: puede ser alguien cercano, un político, artista o figura pública.

Destaca los rasgos más característicos de esa persona, ya sean físicos o de personalidad.

Usa un tono satírico y divertido, sin ofender ni faltar al respeto.

Escribe en forma de versos con ritmo y rima constante.

Añade figuras retóricas como metáforas, hipérboles, prosopopeya o ironía, para hacerla más creativa y expresiva.

Las calaveras literarias son una muestra del ingenio mexicano y una manera única de reírse de la muerte. Este 2025, anímate a escribir la tuya y celebra la vida a través de la palabra.

Hoy en día, también existe la posibilidad de crear calaveras literarias utilizando las herramientas de Inteligencia Artificial. En este caso, solo define las características que pretendes resaltar e indica el tono en que quieres recibir tu texto.

Ejemplo de calaveras literarias cortas

Calavera literaria de un político

La Catrina fue al Congreso,

con su rebozo y su abanico,

buscaba al buen diputado

que hablaba mucho… y hacía poquito.

Le prometió al pueblo entero

"cambio, orden y transparencia",

pero Muerte, muy sincera,

le dijo: "ya basta de demencia".

Entre papeles y acuerdos

se lo llevó sin demora,

pues ni con fuero ni escolta

se salva nadie, a toda hora.

Calavera literaria de un futbolista

Jugando estaba en la cancha,

soñando el gol de su vida,

cuando la Muerte, de defensa,

le marcó fuerte la salida.

"Ni VAR ni árbitro te salvan,

ni hay tiempo de compensación,

tu contrato ya venció,

se acabó la competición."

Pero la flaca sonriente

lo dejó con su balón,

pues dijo: "juega en el cielo,

que allá no hay corrupción".

No importa si tu calavera literaria no rima o si las ideas parecen salirse de control; lo verdaderamente valioso es el ingenio y el humor con que se escribe. Estas composiciones son una forma de mantener viva la tradición mexicana de reírnos, de burlarnos un poco del destino o recordar con cariño a quienes ya no están, en un ambiente lleno de color, flores y memoria.

