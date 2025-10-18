Calaveras literarias: qué son y cómo escribir una para celebrar el Día de Muertos 2025

Este Día de Muertos 2025, en México vuelve una de las tradiciones más queridas y creativas: las calaveras literarias. Estas composiciones poéticas, llenas de humor y crítica, son una forma única de recordar a quienes ya partieron, pero también de reflexionar sobre la vida con ingenio y picardía.Durante esta festividad, las familias mexicanas honran a sus difuntos con altares, ofrendas, música, flores de cempasúchil y alimentos típicos. Sin embargo, además de rezos y cantos, muchos también escriben o recitan calaveras literarias, esos versos burlescos que se convirtieron en una de las expresiones más auténticas del folclore nacional.A las calaveras literarias también se les conoce como "panteones", y son pequeños poemas en verso que retratan situaciones o personajes desde un punto de vista humorístico. El tema central siempre es la muerte, pero no se aborda con tristeza, sino con ironía, sarcasmo o ingenio. En muchos casos, se escriben como si fueran epitafios o mensajes póstumos, pero con un tono juguetón que resalta los defectos, virtudes o costumbres de quien las inspira.De acuerdo con la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, uno de los antecedentes más antiguos de las calaveras literarias se encuentra en el texto novohispano "La portentosa vida de la muerte" (1792), del franciscano Joaquín de Bolaños. Sin embargo, las calaveras como las conocemos hoy surgieron a mediados del siglo XIX en el periódico "El Socialista", editado en Guadalajara por José Indelicato, en 1849. Aquellos versos solían criticar a la sociedad que aspiraba a parecerse a las élites europeas y, al mismo tiempo, buscaban despertar conciencia social.Si este Día de Muertos quieres crear tu propia calavera literaria, toma en cuenta algunos pasos básicos:Las calaveras literarias son una muestra del ingenio mexicano y una manera única de reírse de la muerte. Este 2025, anímate a escribir la tuya y celebra la vida a través de la palabra.Hoy en día, también existe la posibilidad de crear calaveras literarias utilizando las herramientas de Inteligencia Artificial. En este caso, solo define las características que pretendes resaltar e indica el tono en que quieres recibir tu texto.Calavera literaria de un políticoLa Catrina fue al Congreso, con su rebozo y su abanico, buscaba al buen diputado que hablaba mucho… y hacía poquito.Le prometió al pueblo entero "cambio, orden y transparencia", pero Muerte, muy sincera, le dijo: "ya basta de demencia".Entre papeles y acuerdos se lo llevó sin demora, pues ni con fuero ni escolta se salva nadie, a toda hora.Calavera literaria de un futbolistaJugando estaba en la cancha, soñando el gol de su vida, cuando la Muerte, de defensa, le marcó fuerte la salida."Ni VAR ni árbitro te salvan, ni hay tiempo de compensación, tu contrato ya venció, se acabó la competición."Pero la flaca sonriente lo dejó con su balón, pues dijo: "juega en el cielo, que allá no hay corrupción".No importa si tu calavera literaria no rima o si las ideas parecen salirse de control; lo verdaderamente valioso es el ingenio y el humor con que se escribe. Estas composiciones son una forma de mantener viva la tradición mexicana de reírnos, de burlarnos un poco del destino o recordar con cariño a quienes ya no están, en un ambiente lleno de color, flores y memoria.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF