Familiares de desaparecidos exigen ver fotografías de personas no identificadas

Los integrantes de la asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) presumen desde hace un mes la existencia de un álbum fotográfico en poder de la Fiscalía de las personas no identificadas en el estado, por lo que solicitaron a las autoridades que se los muestren para facilitar su identificación, expuso Guadalupe Aguilar, una de las representantes.



"Nos dimos cuenta que tanto Fiscalía General como Fiscalía de Desaparecidos tiene un álbum de fotos, eso sería para nosotros sumamente importante, ver las fotos, porque la primer persona que tiene acceso al hecho delictivo toma fotos, y son muy importantes porque posteriormente se degradan los cuerpos y si vemos las fotos pudiéramos ver si son de los nuestros".



Aguilar insistió en que no existe razón para que les nieguen mostrarles el álbum, lo que calificó de retrógrada. "No tienen por qué ocultarnos nada, se deben olvidar de esa cultura del ocultamiento y la simulación".





Sabían de la existencia del tráiler



Sobre el tráiler que circuló con 273 cadáveres por tres municipios metropolitanos, dijo que ya sabían que guardaban cuerpos en la caja pero no imaginaban que los almacenaban ahí porque ya no cabían en las instalaciones del IJCF.



"Sí lo vimos, sí sabíamos que tenía cuerpos, pero se suponía que ahí estaban colocando los ya clasificados para ya posteriormente llevarlos al panteón ministerial. No sabíamos que el panteón ministerial ya estaba al tope".



Aguilar aseguró que ellas cada semana acuden a revisar que los cuerpos cuenten con sus registros correctos, por lo que refutó las cifras del gobernador, Aristóteles Sandoval, quien dijo la noche del miércoles que solo 60 contaban con la información completa.



"No sabe, no está enterado, tristemente nunca había venido aquí a constatar esa situación". Aseguró que ellas han contado 157 cuerpos ya clasificados hasta el momento pese a que esta semana no acudieron a cotejar los registros.





Advierte que está "desaparecido" fiscal de Desaparecidos



La representante de Fundej no cree que la separación de su cargo del fiscal General, Raúl Sánchez, vaya a aportar para la solución del tema; en cambio lamentó que quien se encarga de la Fiscalía de Desaparecidos, José Raúl Rivera Rivera, no ha hecho prácticamente nada desde que asumió el cargo ni ha salido a la luz ahora que es más necesario su trabajo.



"La verdad ni nos va ni nos viene eso (la separación del fiscal General), porque nunca hemos tenido una verdadera atención al problema ni de Fiscalía General ni de la Fiscalía de Desaparecidos. El señor de Desaparecidos está desaparecido porque ni a nosotros ni a nadie nos da la cara y pienso que debería estar muy interesado en dónde están (los cuerpos), porque para eso se le puso".



La frase:

"Cualquier persona que dejen en el próximo gobierno, que entiendan que tenemos que estar presentes en todo este proceso, las familias de desaparecidos. (...) Nunca han entendido que sin las familias no, somos quienes conocemos a nuestros familiares".

Guadalupe Aguilar, integrante de Fundej

LS