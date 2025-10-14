Un lugar intermedio…

Nos cuentan que el gobernador Pablo Lemus quiso empezar la semana con diálogo, café y reforma judicial. Dicen que mandó invitaciones a los coordinadores y líderes partidistas para que acudieran a Casa Jalisco… pero los de Morena dijeron: “Gracias, pero no, gracias”.

Según cuentan, en un tono más desafiante que diplomático, aseguraron que jamás pondrán un pie en Casa Jalisco. Y que si Lemus quiere diálogo, que cruce calles y se presente en el Congreso del Estado. De lo contrario, que se vayan preparando para una sede “neutral”, como la mismísima Arquidiócesis de Guadalajara.

Al final, parece que la reforma judicial no sólo necesita consenso político… sino también un pequeño milagro. ¿O qué?



* * *



En otro asunto de diputados, el tema no es sólo la reforma al Poder Judicial, porque esta semana -para ponerle más emoción al conflicto- también tienen que negociar si ratifican o no a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a quienes se les vence el término este 17 de octubre.

Entre ellos está Daniel Espinosa Licón, ex presidente del máximo tribunal estatal, quien tiene todo el apoyo de Movimiento Ciudadano. Pero los opositores ya no quieren renovarlo.

La postura es que dos espacios se queden vacantes, al fin que ya viene la elección en junio de 2027. ¿Será?



* * *



Nos cuentan que la tercera mesa de trabajo sobre López Mateos parecía más una terapia grupal que una reunión técnica. Autoridades, vecinos y expertos coincidieron en lo obvio: el tráfico es insoportable, el transporte público falla y los semáforos parecen tener vida propia.

Las autoridades pidieron no ver esto como una “disputa entre los modelos del transporte público”, sino como una búsqueda de “la mejor opción para el corredor”. Traducción libre: nadie sabe aún si poner Tren Ligero, más camiones, segundo piso… o rezar.

El diagnóstico dejó cifras para llorar: 27 kilómetros con 12 pasos a desnivel, 16 retornos y 33 semáforos, por donde circulan 18 rutas del transporte público.

Dicen que en noviembre próximo ahora sí tendrán las propuestas que reducirán el caos vial en López Mateos. ¡Ya nomás faltará el dinero!

