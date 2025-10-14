Ni para la foto hubo acuerdo

El título del RADAR de hoy podría ser el resumen de lo que ocurrió ayer en el encuentro del secretario general del Gobierno estatal, Salvador Zamora, en su reunión con las y los coordinadores parlamentarios de los partidos de oposición en el Congreso de Jalisco, excepto la representante del Partido Verde, que está jugando con la bancada emecista.

Luego de la tensión política que generó toda la semana pasada la presentación de una iniciativa para la reforma del Poder Judicial en el Estado por parte de la coalición opositora formada por Morena, PT, Hagamos, Futuro, PAN y PRI, sin el aval del partido Movimiento Ciudadano (MC), ayer fue enviado Zamora en busca de un acuerdo para que aceptaran la invitación a dialogar con el gobernador Pablo Lemus en Casa Jalisco, cosa que no sucedió.

Como se sabe, luego de los reproches de la oposición a la cerrazón política de la que acusan a José Luis Tostado, el coordinador parlamentario de los emecistas, Lemus reconoció esa falta de diálogo y los invitó la semana pasada a dialogar a la Casa de Gobierno, uno a uno, a las y los líderes opositores en el Poder Legislativo. En un oficio del Congreso, los integrantes del bloque opositor agradecieron la disposición y apertura, pero le pidieron que las conversaciones se hicieran en la sede de la Junta de Coordinación Política.

Pese a esta negativa, desde Palacio de Gobierno y Casa Jalisco siguieron operando y presionando a las y los coordinadores para que aceptaran la cita con el gobernador que ya les habían notificado el jueves para ayer lunes a distintas horas. Sólo el PRI fue el que finalmente aceptó, con la aclaración de que eso no significaba que saldrían del bloque opositor. Acudieron las y los tres diputados del PRI, el delegado nacional y la dirigente estatal priista, Laura Haro, antes de la visita de Zamora al Congreso.

Ante la reiteración de la invitación que hizo el secretario de Gobierno a las y los coordinadores parlamentarios opositores al diálogo con Lemus, la respuesta fue que no podría ser ni en Casa Jalisco ni en Palacio de Gobierno por tratarse de un asunto legislativo, y que, en todo caso, ante también la negativa del gobernador de acudir al Congreso, la reunión se podría realizar en un lugar neutral.

El chascarrillo fue que podría ser en la Catedral de Guadalajara, a propósito de la homilía del Cardenal José Francisco Robles Ortega, en la muy importante misa de bienvenida a la Virgen de Zapopan a su basílica el domingo de la Romería 2025, en la que pidió dejar de lado “intereses mezquinos” en el debate por la reforma del Poder Judicial en Jalisco. Ya cuando se pusieron serios, hablaron de que lo más probable es que el encuentro se dé en una comida en algún salón privado. Así terminó la gestión de Zamora ayer en el Congreso, ni siquiera con la foto del recuerdo.

jbarrera4r@gmail.com

