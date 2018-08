Familiares arman fichas y dibujan tatuajes de cuerpos para hallar a desaparecidos

Debido a que no han obtenido una respuesta satisfactoria de las autoridades para encontrar a sus familiares desaparecidos, miembros de Por Amor a Ellxs acudieron a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para tomar notas y hasta dibujar tatuajes que observaron en fotografías de cadáveres.

Una integrante del colectivo, quien pidió el anonimato debido a las amenazas que han recibido ella y las demás personas que forman parte del grupo, destacó que desde el domingo pasado compartieron, a través de las redes sociales, las imágenes de las fichas que escribieron dos compañeras. Confían en que puedan servir a otros para localizar a sus seres queridos.

En los apuntes acentuaron una “Catrina con un rebozo o velo en blanco y negro” que apareció en el antebrazo derecho de un cuerpo. Resaltaron una foto en la que aparecía una mujer, un bebé y un hombre. “Detrás de la foto tenía escrito: ‘Te amamos’ con corazones”, anotaron.

Para Jacobo Dayán, miembro del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, esta acción es un ejemplo del colapso del Estado para atender el problema.

“Si no hay una base de datos de personas desaparecidas a nivel nacional, no hay manera de hacer búsqueda. La búsqueda va a ser artesanal, como esto: con dibujos”, dijo.

Ante esta situación, el cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Javier Perlasca, indicó que la falta de coordinación de las administraciones estatal y federal y las fallas en la homologación y estandarización de los datos de desapariciones y fosas clandestinas provocan desorden en la atención del problema.

Este medio de comunicación publicó que Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) aseguraron que, aunque el Gobierno estatal lleva un recuento de fosas clandestinas, la Fiscalía y sus organismos especializados no han logrado que el registro derive en acciones concretas para aminorar las desapariciones en la Entidad.

“Se imaginan que pueden ser sus hijos”

En las notas que dos integrantes del colectivo Por Amor a Ellxs prepararon luego de visitar, desde el pasado 23 de julio, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), describieron la fotografía del cadáver de una mujer con “el cabello teñido, tipo californiano”, con una estatura aproximada de 1.61 metros y quien tenía alrededor de 23 años.

En otras fichas anotaron tatuajes, garabatearon la imagen de una placa en tibia y peroné con seis y nueve tornillos. Dibujaron una rosa en un brazo y, en otro caso, una catrina entre el codo y la muñeca.

Una de sus compañeras, quien pidió el anonimato debido a que ha sido amenazada por su labor de búsqueda, compartió que ambas invirtieron mañanas enteras en reunir el material.

“Fueron muchas horas. Están muy mal ellas (las integrantes del colectivo). Se imaginan que pueden ser sus hijos. Los cuerpos fueron torturados, tienen el tiro de gracia. Una cosa tremenda”.

Agregó que el grupo, conformado por familiares de desaparecidos, decidió compartir el contenido a través de las redes sociales por cansancio y luego de hartarse del “silencio” con el que las autoridades en la Entidad manejan el problema.

“Cuando ellos dicen: ‘esto no lo pueden hacer público’, lo único que significa es que no quieren que les llegue el gentío. No quieren que se haga público por otras cosas. Por no trabajar, por seguir en el rezago, en ver que se están amontonando todos los cuerpos y todas las tragedias y no van a hacer nada”, dijo.

Ayer por la mañana, en un programa radiofónico, Guadalupe Aguilar, coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), acentuó que al ocupar la Entidad el tercer lugar nacional en desapariciones, se debe tener cuidado en las labores de búsqueda.

Indicó que, en las últimas semanas, las madres que forman parte de la agrupación han participado como observadoras en las fosas clandestinas descubiertas en la metrópoli para verificar que no se rompa la cadena de custodia.

Añadió que la Comisión Estatal de Búsqueda, cuyo titular se nombró recientemente, continúa con pendientes por falta de presupuesto. “Pero mientras, nosotros no nos podemos detener. Día a día perdemos la posibilidad de encontrarlos”.

Los colectivos ciudadanos que buscan con desesperación a sus familiares pretenden, por cualquier medio, contar con información que los lleve al paradero de las personas que hoy no están. FACEBOOK/PorAmorAEllxs

LA VOZ DEL EXPERTO

Urge plan nacional de exhumaciones de fosas

Jacobo Dayán (miembro del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México)

Para el también académico de la Universidad Iberoamericana, el problema de las desapariciones se debe abordar a nivel federal a través de la consolidación de un registro nacional de personas que están en esa condición. Sin embargo, comentó que a pesar de que el comisionado del Sistema Nacional de Búsqueda pretende llevarlo a cabo, hasta el momento no hay avances.

“Lo que se ha hecho en el sexenio de Enrique Peña Nieto es una simulación absoluta tanto a nivel federal como estatal. A partir de la nueva Ley de Desaparición se tienen sistemas de búsqueda que no están operando; comisiones estatales y federales de atención a víctimas que no están funcionando y en algunos casos, hasta sin personal ni presupuesto”.

Dayán destacó que se debe armar un plan nacional de exhumaciones de fosas clandestinas. “Habría que abrir las fosas de las fiscalías de todo el país y tener los laboratorios que no tenemos ni los lugares para resguardar restos y fragmentos. El reto es enorme”.

Agregó que en Jalisco se repite el fenómeno que se instaló en todas la entidades: aparecen fosas y el Estado es incapaz de procesarlas por falta de capacidad técnica, humana y presupuestal para hacer exhumaciones, levantar pruebas y compararlas. “Es muy probable que las personas no sean o sí sean de Jalisco. Pero si no se tiene el registro, contra qué se va a comparar”, concluyó.