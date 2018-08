Jalisco ignora recomendaciones de la CNDH en el registro de fosas

Los colectivos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) y Por Amor a Ellxs afirmaron que, aunque el Gobierno estatal lleva un recuento de fosas clandestinas, la Fiscalía y sus organismos especializados no han logrado que el registro derive en acciones concretas para aminorar las desapariciones en la Entidad.

Representantes de estas organizaciones señalaron que no se han seguido las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el año pasado en su informe especial sobre el tema.

En el documento, el organismo destacó que dicho censo debe ser una herramienta efectiva para ubicar personas desaparecidas e intercambiar información con dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR).

También sugirió difundir el procedimiento para dar a conocer a la autoridad ministerial la existencia de lugares en los que podría haber fosas clandestinas para preservar los indicios, huellas y vestigios hasta que sean resguardados.

“Sabemos que la Fiscalía tiene registros de fosas, pero eso no significa que hagan algo... Ninguna fue encontrada por una investigación, sino por reportes anónimos.”, acentuó Teresa, integrante de Por Amor A Ellxs.

Agregó que un ejemplo de la falta de seguimiento a las pesquisas es la negativa del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) a compartir sus datos sobre perfiles genéticos de los cuerpos que llegan a sus instalaciones.

Guadalupe Aguilar, coordinadora de Fundej, comentó que el trabajo conjunto de asociaciones e instancias gubernamentales es fundamental, pues se oficializa la información y se comparte experiencia.

“Las que investigamos somos las madres, porque ellos como Fiscalía no tienen policías investigadores, ni ministerios públicos”, resaltó.

Alfonso Partida, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), coincidió en que la actual administración no ha cumplido cabalmente con los puntos que enfatizó la CNDH.

Este medio solicitó una entrevista a la Fiscalía. Sin embargo, hasta anoche no se atendió la petición.

Fosas, reto de seguridad para Enrique Alfaro: colectivos

Los colectivos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) y Por Amor a Ellxs acentuaron que Enrique Alfaro, próximo gobernador, tomará el cargo en un escenario en el que aumentan las desapariciones y las fosas clandestinas en la Entidad.

Teresa, integrante de Por Amor a Ellxs, resaltó que Alfaro llegará al cargo con una Fiscalía especializada en el tema que no tiene personal y con una Comisión Estatal de Búsqueda en la que ninguno de sus tres trabajadores recibe sueldo. Destacó que estos ejemplos denotan el escaso interés que hay actualmente en el tema.

“Es obvio que hay inacción y desinterés. No se hace nada para identificar y se vaya resolviendo este grave rezago, porque las desapariciones no se han detenido. No hay política para detenerlas y sólo se van acumulando”, dijo.

Por otra parte, la desaparición forzada de personas y las fosas clandestinas representa uno de los escenarios de riesgo para la nueva administración estatal, según el análisis Por un México Seguro del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). El organismo reportó que, hasta marzo de 2018, 112 de los 125 municipios reportaron casos de personas desaparecidas.

El ONC subrayó que los casos de las desapariciones de tres italianos en Tecalitlán el 31 de enero de este año, y el asesinato de tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) en Tonalá, trascendieron a nivel nacional y ejemplifican la gravedad del asunto en la Entidad.

Además, aunque durante la campaña electoral Enrique Alfaro prometió que las víctimas de una desaparición “no se irán con las manos vacías de la Fiscalía”, Guadalupe Aguilar, coordinadora de Fundej, dijo que todavía no detalla su estrategia para combatir el problema.

“Hablé con él cuando era candidato y le pregunté por qué no era tema de campaña, respondiéndome que era un tema muy delicado el cual le iba a brindar muchísima atención cuando fuera gobernador, pero fue todo”.

TELÓN DE FONDO

Ligan la muerte de un capo con hallazgo en fosa

El pasado jueves, el fiscal Raúl Sánchez informó que la dependencia indaga la posible relación del homicidio de un líder de una célula criminal del cártel Nueva Generación con los asesinatos y cuerpos encontrados en la fosa clandestina descubierta en Villa Fontana Aqua.

El funcionario explicó que la noche del 6 de agosto se reportó una persona lesionada a balazos en dicha colonia, quien falleció en la Cruz Verde. Las autoridades descubrieron que era conocido como “El Érick”, cabecilla de un grupo delincuencial que opera en Tlajomulco y que mantenía disputa con miembros de la misma organización.

Sin embargo, alrededor de las 09:00 horas del siguiente día recibieron un reporte anónimo de lesionados en la finca 201-A de la calle Villas Palmas, cerca del sitio en el que agredieron a “El Érick”.

Policías municipales confirmaron que en el inmueble había tres personas asesinadas a tiros, lo que informaron a Fiscalía.

Al percatarse de olores fétidos que emanaban del patio, solicitaron una orden de cateo que concedió un juez. Llamaron a peritos de Antropología Forense y binomios caninos entrenados para detección de cadáveres. Localizaron siete.

Por Amor a Ellxs destaca que las instituciones carecen de personal y de presupuesto, critican “inacción y desinterés” en los casos de desapariciones y que no se han detenido.

LA VOZ DEL EXPERTO

Gobierno actual, ineficaz para atender el problema

Alfonso Partida (académico de la UdeG)

Para Alfonso Partida, especialista en temas de seguridad, las desapariciones y fosas clandestinas en Jalisco se han agravado por la falta de aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada del Gobierno estatal.

“Eso habla de una gran irresponsabilidad que demuestra el fracaso de la política pública en materia de homicidios, desapariciones e investigación de la propia institución obligada a ello (Fiscalía)”, mencionó.

El académico consideró que no ha habido ni respaldo económico, ni capacitación a los ministerios públicos e investigadores para esclarecer las desapariciones y la identidad de los cuerpos encontrados en las fosas.

“De acuerdo a la Ley, se debió hacer un Banco de Datos Forenses de Desaparecidos, una Comisión de Víctimas, una Comisión de Búsqueda en la cual estén profesionales, ofendidos, policías y Fiscalía en cada municipio. O un Consejo Ciudadano que vigile que se cumplan los procesos”, destacó.

“Además, la Fiscalía Especializada en Desapariciones del Estado estuvo más de un año sin tener titular, y luego se nombra a una fiscal a la que no le dieron el apoyo”, señaló.

Precisan: sólo se extrajo un cuerpo de Lomas del Mirador

A pesar de que el viernes pasado se destacó que se extrajeron seis cuerpos de una fosa ubicada en una finca de la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, el fiscal Raúl Sánchez Jiménez precisó que sólo se extrajo un cadáver.

Al respecto, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto López, informó que con este hallazgo suman 11 los cuerpos localizados en Tlajomulco desde la semana pasada, además de los 10 encontrados en la finca de la colonia Santa Elena de la Cruz, por los cuales ya hay dos detenidos y se tienen otras cinco órdenes de aprehensión.

López Lara dijo también que es falso que los cadáveres localizados sean retenidos en las instalaciones forenses y explicó que si existe un retraso en la entrega a sus familiares es debido a que a cada uno de ellos se le deben de practicar los exámenes correspondientes.

Entre el 6 de junio y el 12 de agosto sumaron 38 los cuerpos encontrados en distintas fosas clandestinas que han sido localizadas en Guadalajara, Tlajomulco y El Salto.

Sector inmobiliario adopta medidas de seguridad

Ante el creciente hallazgo de fosas clandestinas en viviendas de Jalisco, la sección Guadalajara de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) aseguró tener procesos rigurosos para evitar que este fenómeno suceda en alguna de sus cuatro mil propiedades en venta.

“Cuando nos llega un expediente de un inquilino o de un vendedor, analizamos que tengan teléfono fijo, que sean personas de fiar, y cuidamos los detalles”, aseguró Francisco Díaz de León, director de la comisión de Relaciones Institucionales de la AMPI.

El empresario inmobiliario agregó que la profesionalización de los agentes de ventas, con capacitaciones constantes del organismo, ayuda a reducir la incidencia del fenómeno.

“Si observamos algo raro, por ejemplo, que no nos quieran dar un papel o documento, o algún dato, recomendamos a la parte que nos contrata para que no se hagan negocios con ellos”, complementó.

“Cuando contratamos una propiedad, siempre pedimos todos los documentos para que la propiedad esté en regla, que el que aparece en la escritura o en la INE sea el que está vendiendo, y a los inquilinos se investigan, haciendo un estudio para que se venda dentro de un marco legal”, aseguró por su parte Georgina Ochoa López, presidenta del Consejo Directivo de AMPI Guadalajara.

Por su parte, la delegación Jalisco de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) consideró que este problema tiene relación con el abandono de vivienda y el incremento de la inseguridad pública en ciertas zonas de la metrópoli.

“Son problemas que, en vivienda rentada, sabemos que se utiliza para ilícitos, o en predios de algún tipo. El problema de fondo es la seguridad, habría que ver la situación por la cual estaban desocupadas, pero lo importante es que el tema debe atenderse de inmediato”, dijo Francisco Javier Pelayo Aguilar, presidente de la Canadevi.