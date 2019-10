Fallan en intento de romper récord con lazada contra el cáncer de mama

Con cuatro mil 986 personas, en Guadalajara falló el intento de romper el Récord Guinness por la lazada más grande del mundo contra el cáncer de mama, título portado por Arabia Saudita desde 2018 con ocho mil 264 personas.

El evento, organizado con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, se realizó con el objetivo de sensibilizar a la población para prevenir y detectar la enfermedad oportunamente.

Graciela, de 54 años, es una de las mujeres que asistió, pero también es portadora de la enfermedad en etapa tres.

La detectó en febrero de este año, mientras se bañaba: "cuando me tallé la axila, sentí como una guitarra y no se me hizo normal. Entonces fui a medicina preventiva".

Pese a que le encontraron una bolita en su seno derecho, le dijeron que no era nada. Volvió a asistir y le reiteraron que no era nada. Sin embargo, algo le decía que no estaba bien, así que sus hijas decidieron llevarla a un médico privado quien le confirmó, en marzo, lo que no quería: cáncer de mama, aunque no tenía ningún dolor o síntoma.

Hoy va en su quimioterapia número 14 en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y en dos más se someterá a cirugía de extirpación de mama. "Está respondiendo bien, ya es más pequeño, pero de todos modos es necesaria la cirugía", explicó.

Fernando Petersen, secretario de Salud Jalisco, señaló que cada semana en la entidad mueren 11 mujeres por cáncer de mama, convirtiéndose en la primer causa de muerte en mujeres del Estado; además, informó que la enfermedad afecta principalmente a mujeres entre 40 y 50 años de edad, aunque, por diversos factores, son cada vez más las mujeres jóvenes las diagnosticadas.

Agregó que la mitad de los casos se detectan en etapas avanzadas, por lo que invitó a revisarse continuamente.

También detalló que las mastografías y otros estudios de detección temprana son gratuitos y el tratamiento de la enfermedad está incluido en gastos catastróficos del Seguro Popular.

Además de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), también participan instituciones como el Ayuntamiento de Guadalajara, la Policía Vial del Estado, el Sistema DIF Guadalajara, la Fiscalía del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

