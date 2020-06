Falla operativo para evitar aglomeración en transporte en Periférico Sur

En medio de la fase crítica de contagios por COVID-19 y de la reactivación económica del Estado, usuarios de la ruta T-19, antes conocida como 380 y de la T-19B anteriormente 380A expresan que pese a que la Secretaría de Transporte (Setran) implementó 65 unidades más en la ruta (para ser en total 195), continúan con aglomeraciones en las unidades.

Amalia Ruiz es usuaria de la ruta T19, cada mañana se dirige al hogar en donde es trabajadora doméstica y “no importa si salgo más temprano o es la hora pico, en el camión somos muchos y no hay sana distancia”.

Amalia no tiene opción de tomar otro servicio de transporte para llegar a su trabajo y al final la preocupación de un contagio por COVID-19 pasa a segundo plano, pues “lo más importante es el sustento del hogar, no queda de otra”.

Otro caso es el de Ernesto de la Cruz, también usuario de la ruta, quien reconoce que en la parada de Periférico y Chapala “hoy no dejaron que se llenara el camión y eso me hizo sentir más tranquilo, pero a lo largo del trayecto subieron más gente hasta que ya no te podías mover, así que resultó lo mismo”.

Ernesto agrega que no sólo no puede tener una sana distancia, tampoco la unidad le dio boleto, ni gel antibacterial y algunos usuarios al subirse se quitan el cubrebocas, pero “el chófer no les dijo nada”.

Ante el riesgo de la propagación de COVID-19 entre usuarios, Amílcar López Zepeda, director de Transporte Público en Jalisco expresa que “la medida de ingresar 65 unidades en la ruta T19 nos permite bajar la ocupación y tener un flujo de 70 a 75 pasajeros cuando la capacidad es de 90 pasajeros”.

El funcionario detalla que dentro del plan de mejoramiento de servicio de la ruta, el circuito normal pasó de tener 80 unidades en servicio a 112, además comenta que implementaron una ruta exprés con 38 unidades que va de Periférico Sur hasta Alcalde y que la ruta T-19B integró 38 unidades más su servicios y amplió su circuito, en lugar de finalizar en 8 de Julio ahora llega a Carretera Chapala.

Amílcar niega que no se estuviera trabajando en el tema de las aglomeraciones en el transporte público y comenta que “no era tan notorio, pero ya lo veníamos trabajando, la ruta exprés se viene trabajando desde hace dos semanas y seguimos ajustando la flota para que sea más regular”.

Respecto a otras rutas en la misma situación, Setran asegura que intervendrá las próximas semanas para hacer revisión, en particular de las rutas T19-06 y T-19-07 antes conocida como 619 y de la T18, anteriormente 622.

