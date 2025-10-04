Xolos vs Monterrey se medirán este domingo, en un duelo correspondiente a la Jornada 12 (J12) del Torneo Apertura 2025. Los de la Frontera desean seguir sorprendiendo, mientras que los regios no quieren alejarse de los primeros lugares de la Tabla General. Te dejamos los horarios y canales que transmitirán EN VIVO el partido para que no te lo pierdas.

Cómo llegan Xolos y Monterrey a la Jornada 12 de la Liga MX

El cierre de la actividad de la Jornada 12 queda en manos de dos equipos que están, de momento, entre los invitados a la siguiente ronda del torneo mexicano.

Los Xolos le harán los honores a los Rayados, que con el apoyo de su afición buscarán mantenerse dentro de zona de liguilla de forma directa, una derrota podría rezagarlos al Play-In.

Los canes de la frontera llegan con 19 unidades que los colocan al inicio de la jornada en la sexta posición, mientras que el Monterrey se encuentra en el subliderato con 25 unidades mismas que los Diablos Rojos del Toluca, pero por diferencia de goles se quedan en la segunda posición.

Ambas escuadras llegan con la motivación de haber sumado las tres unidades en la jornada 11, Xolos venció a Cruz Azul por marcador 2-0 quitándole lo invicto. Los regios lograron vencer al Santos Laguna por la mínima diferencia.

Dónde ver EN VIVO el partido Xolos vs Monterrey

El encuentro de la Jornada 12 se disputará este domingo 5 de octubre en el Estadio Caliente, en la ciudad de Tijuana, Baja California, con inicio pactado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha y hora: Domingo 5 de octubre, 21:00 horas

Domingo 5 de octubre, 21:00 horas Estadio: Caliente, Tijuana, Baja California

Caliente, Tijuana, Baja California Transmisión: FOX, Caliente TV

