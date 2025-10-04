¿A los cuántos años en promedio se casan los mexicanos?

En México, las personas contraen matrimonio con mayor edad, por lo menos según las más recientes estadísticas. Estos son los datos:

Durante el año pasado el número de matrimonios y divorcios disminuyó en México , con lo que ambos trámites hilaron dos años a la baja, revelaron datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2024 se registraron 486 mil 645 matrimonios , cifra que representa un decremento de 3.0% respecto a 2023. La tasa de uniones por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 5.4, cifra 0.2 puntos inferior a la reportada un año antes.

Las entidades con las tasas más altas de matrimonios por cada mil habitantes adultos fueron Quintana Roo, con 7.7; Sinaloa, con 7.1, y Campeche, con 7.0 . Las que presentaron las tasas más bajas fueron Tlaxcala y Ciudad de México, con 3.4 cada una, y Puebla, con 3.6 .

Además, en 30 estados se registraron 6 mil 312 matrimonios entre personas del mismo sexo . De estos, 3 mil 879 se realizaron entre mujeres y 2 mil 433 entre hombres.

Hace 10 años, la edad promedio de las mujeres al momento de contraer matrimonio fue de 27.9 años, pero en 2024 subió a 32.1 años. En el caso de los hombres pasó de 30.8 años en 2015 a 35.0 en 2024 .

En matrimonios entre personas del mismo sexo, las mujeres reportaron una edad promedio al momento de casarse de 34.7 años y los hombres de 37.1 años.

Por grupo de edad, el mayor porcentaje de matrimonios para ambos sexos correspondió al de 25 a 29 años . En las mujeres, el menor porcentaje se presentó en el grupo de 45 a 49 años, y en los hombres en el de 15 a 19 años.

Del total de contrayentes, 80.5% tenía al menos estudios de secundaria o equivalente, y 9.2% contó, máximo, con nivel de primaria. La distribución en los diferentes niveles de la escolaridad en mujeres resultó similar a la de los hombres.

Respecto a la condición de actividad económica, 57.7% de las mujeres y 94.6% de los hombres declararon tener trabajo al momento de contraer matrimonio. Para quienes no participaban en el mercado laboral al momento de casarse, 93.0% de las mujeres dijo dedicarse a quehaceres del hogar y, en los hombres, 79.3% era jubilado.

Por su parte, en 2024 se registraron 161 mil 932 divorcios, cifra 1.0% menor con respecto a 2023 . Del total de separaciones, 89.6% se resolvió vía judicial y 10.4 %, vía administrativa.

La tasa nacional de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 1.79, cifra ligeramente inferior al 1.82 registrado un año antes.

Las entidades con las mayores tasas de divorcios por cada mil habitantes adultos fueron Campeche, con 4.9; Nuevo León, con 3.5, y Tamaulipas, con 3.3. Las tasas más bajas las presentaron: Veracruz, con 0.9; Chiapas, con 1.2, y Estado de México, con 1.2.

