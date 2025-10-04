Pumas vs Chivas se enfrentarán este domingo en duelo correspondiente a la Jornada 12 (J12) del Torneo Apertura 2025. Los rojiblancos llegan motivados tras una seguidilla de buenos resultados, mientras que los capitalinos quieren buscar la regularidad. Para que no te pierdas el partido, te damos a conocer el horario y dónde verlo EN VIVO.

Cómo llegan Pumas y Chivas a la Jornada 12 de la Liga MX

Luego de la humillante derrota en el Clásico Capitalino, propiciada en parte por la falta de disciplina de su técnico Efraín Huerta en el terreno de juego, Pumas recibe a Chivas en la jornada 12 de la Liga MX.

Los de CU llegan a este compromiso viviendo un momento complicado, pues además de la expulsión de su técnico en su pasado encuentro ante América, durante la semana se confirmó que su delantero Guillermo Martínez se perderá el resto de la temporada por una fractura.

Los universitarios enfrentarán a los Guadalajara sumando cinco partidos perdidos, cuatro empatados y apenas dos victorias en lo que va del torneo y los coloca en la posición 10 con 13 puntos.

Chivas no vive un momento mejor que el de su próximo rival, pues si bien el clima jugó a su favor el pasado sábado para sacar un triunfo sobre un sotanero Puebla.

El rebaño de Gabriel Milito apenas logró su cuarta victoria en Apertura para llegar a 14 puntos y su táctica de juego apenas podrá meterlos al Play-In.

El encuentro de la Jornada 12 se disputará este domingo 5 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México, con inicio programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Chivas

El partido será emitido en televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Domingo 5 de octubre, 19:00

Domingo 5 de octubre, 19:00 Estadio: Olímpico Universitario, CDMX

Olímpico Universitario, CDMX Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF