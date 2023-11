Además de la inseguridad en las carreteras, los transportistas enfrentan extorsiones cuando solicitan un servicio de grúas.

Elías Dip Rame, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas (Conatram) exigió mano dura contra las empresas de grúas porque no es de abrazos sino de aplicar la ley.

En entrevista en el marco de Expo Transporte reconoció que las empresas de grúas son transportistas también, pero deben apegarse a la ley y no cobren a su antojo tarifas que son robos.

“Lo que buscamos es que se pueda sancionar al “gruyero”, incluso llegar a la cancelación de la autorización”, añadió.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó este miércoles los lineamientos que regulan la prestación de servicios de grúas y depósitos vehiculares.

El dirigente de la Conatram confió en que con la publicación de los lineamientos se pueda resolver este problema.

“Existe ya ese reglamento, ahora es parte también de los transportistas que presenten la denuncia cuando hay una violación, no que lleguen a arreglos porque si no, no sirvió de nada haber trabajado tanto para lograrlo”, comentó.

En los lineamientos publicados se establece que los usuarios tienen la libertad de elegir el prestador de servicios de grúas que quieran.

En cuanto a los costos los lineamientos establecen que se considerarán tres factores: Banderazo de salida, kilómetros a recorrer y tipo de unidad que presta el servicio.

MF