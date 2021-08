Exigen justicia por Elizabeth y el bebé Tadeo a tres años de su muerte

A tres años de la muerte de Elizabeth de la Rosa y su bebé, Tadeo, de ocho meses, Yolanda García lo que que pide es que se haga justicia. Para ella las indemnizaciones que el Estado le dio por la muerte de su hija y su nieto, tras los ataques ocurridos el 28 de mayo de 2018 luego del ataque al ex fiscal del Estado, Luis Carlos Nájera, no son suficientes.

Lo que Yolanda quiere es que los responsables paguen por el crimen, sin embargo, aseguró, ninguna instancia ha querido darle información sobre los avances de las investigaciones relacionadas con la muerte de Tadeo y Elizabeth.

“Pareciera que desde el día 21 de mayo del 2018 supimos todo lo que ocurrió pero hasta el día de hoy no hemos obtenido nada de lo que yo he estado buscando, la justicia. Sí es cierto, se dio una compensación pero el dinero no cubre todo porque hacen falta muchísimas cosas.

Como por ejemplo, a cualquier institución de gobierno que yo he ido simplemente se me hace saber que ya se cumplió con esa compensación donde yo no ando buscando eso, ando buscando la justicia. No se me da acceso a ningún tipo de información o se me informa pero ni siquiera a medias, me contestan una pregunta y ellos creen que con eso ya me dieron toda la información”, lamentó Yolanda.

Explicó que si bien hay tres personas detenidas por el caso de la muerte de Elizabeth y Tadeo, desconoce hasta ahora si se trata o no de los responsables, pues aseguró, no coinciden con las personas que tiene grabadas en el video que ella tiene del momento en el cual varios hombres subieron al camión donde viajaban su hija y su nieto y lo incendiaron con ellos todavía a bordo.

La situación, dijo, empeoró con la pandemia ocasionada por COVID-19, pues en Puente Grande no hay tampoco información que la ayude a responder sus preguntas. “Ya pasaron dos audiencias y yo no he sabido ni sé en qué va el caso, eso es lo que yo estoy pidiendo”, añadió.

“Pareciera como si estuviéramos viviendo en una selva y no hay gobierno, no hay ley, no hay quien lleve a cabo esa justicia porque ni siquiera las personas que hicieron los daños están pagando. Hay tres personas en Puente Grande pero a mi no me consta si son o no son porque yo tengo el video del camión y esas personas que tienen detenidas no tienen nada que ver con el video que yo tengo. Entonces yo sigo haciendo preguntas e igual me quedo con ellas porque nadie me responde nada. Yo quisiera saber pero sigo en las mismas condiciones como desde el 21 de mayo del 2018, hay cero información, no sé por qué no la quieran dar. Me gustaría saber qué está pasando, cómo va el juicio de estas personas o si son o no son, hay muchas dudas pero no encuentro respuestas”, dijo.

Presentan mural para recordarlos

Yolanda García se dijo agradecida por el apoyo recibido por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organismo que la ha acompañado en su búsqueda de justicia durante estos tres años y el cual coordinó la realización y difusión del mural presentado este lunes para recordar a Elizabeth y a Tadeo.

El mural fue pintado este fin de semana por integrantes del colectivo Cuidar el Hielo, del Cepad, vecinos de la zona y personas que a su paso se sumaron a la ayuda, a fin de visibilizar a Elizabeth y a Tadeo como dos de las miles de víctimas de la violencia y el narcotráfico en Jalisco.

En la pared, ubicada sobre la avenida Federalismo, casi al cruce con Manuel Acuña, se observa a Elizabeth con un flor en la mano y a su lado Tadeo, rodeados por una corona de rosas plasmadas a manera de mosaicos conformados por pequeños cuadros en distintos tonos de rojo. De fondo los acompañan decenas de cruces en color blanco que recuerdan que también existen otras víctimas que no son nombradas, pero que tampoco se olvidan.

“Hablamos con la señora Yolanda sobre qué es lo que le gustaría ver y nos dijo muy puntual que quería ver a Tadeo y a Eli pero separados, porque quería que se notara que fueran dos casos separados. Otra cosa de la que nos platicó es que Eli trabajaba vendiendo flores y es algo de lo que nos importaba también que se notara, pero que estuvieran en un espacio donde estuvieran protegidos. El simbolismo siempre va a representar y tiene una idea muy espiritual”, explicó Alejandra Arámbula, integrante de Cuidar el Hielo.

JM