Ex comandante se manifiesta en Casa Jalisco por pensión justa

En silla de ruedas y con sus tres hijos Jonathan Rodrigo Ramírez Carbajal se manifestó este medio día en Casa Jalisco para exigir que le resuelvan su pensión.

En el 2017 Jonathan Rodrigo era comandante de la Fuerza Única pero un incidente por riesgo de trabajo le cambió la vida.

El junio 12 de ese año acudió a un reporte donde estaban robando una bodega gente fuertemente armada y había personas secuestradas.

“Nos recibieron a balazos, repelemos la agresión y en el lugar quedé lesionado con fracturas expuestas”, recordó.

Posteriormente estuvo cinco meses y medio en el hospital y le han realizado más de 60 cirugías.

“Empecé mi proceso de pensión como lo dictaminó el médico y fueron puras trabas y largas y me dieron un cheque de riesgo de trabajo de 175 mil que no correspondía y no tenía fondos y luego me pidieron que lo diera como extraviado y como no accedí me dijeron que no me lo iban a cambiar”, recordó.

Luego se quejó en algunos medios de comunicación y a raíz de eso lo pensionaron pero no al 100 por ciento. Solamente en percepciones, pero no en salario como corresponde a la Ley.

“Busque apoyo y ayuda con todos los directivos y hasta llegar al Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza y me dicen que sí, pero no me resuelven nada y solamente me dan largas y largas”, explicó.

Jonathan procedió a una demanda en la Comisión de Escalafón y Arbitraje, pero desafortunadamente por la pandemia el trámite se mantiene cancelado.

“Me estoy endeudando, tengo problemas, soy papá soltero y me está generando problemas de salud”, concluyó.

El entrevistado tenía un sueldo de más de 30 mil pesos mensuales y lo pensionaron con 15 mil pesos y le descuentan un préstamo de siete mil pesos.

