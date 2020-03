Estudiante acosada por profesor de Prepa Jalisco pide acciones para evitar represalias

La joven que señaló esta semana al profesor de la Preparatoria de Jalisco Número 1, Enrique Javier Rodríguez Ruiz, de haberla acosado sexualmente durante una clase de matemáticas, solicitó a las autoridades universitarias que se tomen las acciones necesarias para evitar ser revictimizada con represalias.

"Me gustaría que garantizaran por escrito de que voy a estar bien, que se comprometan a que no me va a pasar nada, eso es lo que pido"

Lo anterior luego de que el director del plantel, David Cuauhtémoc Zaragoza Núñez, le pidiera que “no hiciera grande el tema”, pues Rodríguez Ruiz podría tomar represalias.

“Me da mucho miedo por mi vida y la de mi familia. Me gustaría que garantizaran por escrito de que voy a estar bien, que se comprometan a que no me va a pasar nada, eso es lo que pido”, expresó.

Aseguró que también le preocupa que esto le afecte en el término de sus estudios o su graduación, pero compartió que sentía que debía alzar la voz para que otras jóvenes no tengan que pasar por lo mismo que pasó ella.

“Si nadie se anima a hablar quiero ser la primera. Yo pediría que ya no regresara porque sé que no soy la única, hay más casos de chicas que lo han dado a conocer”.

Detalló que hasta el momento tiene conocimiento de al menos otros 30 casos de jóvenes acosadas por este profesor.

La estudiante del sexto grado añadió que “fui sola a poner mi denuncia porque aquí no vi ningún movimiento de nada. Apenas hoy (ayer) vino el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) a hablar conmigo, pero además de él nadie se ha acercado”, añadió.

JM