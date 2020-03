Alumnas de Prepa 1 protestan para señalar a dos de sus profesores como acosadores

Alrededor de un centenar de alumnas y exalumnas de la Preparatoria número 1 de Jalisco, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, se manifestaron este jueves en este plantel escolar bajo el lema "les pagan por enseñar y no por acosar", con la finalizar de denunciar y hacer visible el acoso por parte de dos de sus profesores.

Las alumnas señalaron a Enrique Javier Rodríguez Ruiz, profesor de la asignatura de matemáticas, quien desde ayer fue denunciado a través de redes sociales por una joven quién, aseguró, le tocó los pechos a una de las alumnas mientras la "usaba como ejemplo para explicar un problema". Otro de los señalados fue Alejandro Janacua Velázquez, profesor de Educación Física.

Las jóvenes colocaron carteles dentro y fuera de la preparatoria, no solo con las imágenes de los rostros de estos profesores, sino que también plasmaron en ellos diferentes mensajes para visibilizar el problema de acoso que se vive dentro del plantel a través de frases como "Mi acosador está en este plantel ¿qué tan lejos está el tuyo?" y "UdeG no debe hablar de prestigio si encubre acosadores".

ESPECIAL

"Supuestamente (las autoridades) están tomando cartas en el asunto, pero la verdad yo no veo ningún movimiento contra los profesores, tratan de ocultarlo o no hacerlo tan visible, por eso es esta manifestación. Queremos que se haga justicia y que los profesores no sigan dando clases si van a seguir comportando así", expresó una de las alumnas asistentes a la protesta.

Algunos de los alumnos retuvieron por varios minutos a profesores dentro de la sala de maestros, incluyendo a Janacua Velázquez, sin embargo, más tarde se retiraron de dicho salón para continuar con la protesta.

Por la mañana, el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) emitió un comunicado para informar que se había iniciado un proceso interno en contra de Rodríguez Ruiz, y se había dado el acompañamiento necesario a la joven que hizo el señalamiento para presentar una denuncia ante la Fiscalía Estatal, además de que se dictaron medidas cautelares al presunto agresor para que no se presente frente al grupo; no se había señalado entonces a Janacua Velázquez.

Hasta el momento las autoridades universitarias no han emitido alguna postura al respecto de la protesta; el encargado de Seguridad Universitaria, Montalberti Serrano, indicó que ya se encontraban analizando los detalles de lo ocurrido.

LS