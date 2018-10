Establecen perímetro de patrullaje tras homicidios de indigentes

Como parte de los trabajos de coordinación que buscan evitar más homicidios de personas en situación de calle así como tratar de dar con el responsable, la Policía de Guadalajara estableció un perímetro de patrullajes en la zona centro del municipio que se activará en los horarios que se indiquen según las investigaciones, informó la dependencia.



Los patrullajes se incrementarán desde oriente a poniente de la calzada Independencia hasta Federalismo; y de sur a norte desde Washington a Federación, sin embargo de ahí se harán despliegues cuadras a la redonda pues varios de los homicidios han sido fuera de esta área.



También se estará al pendiente de información que les proporcione la Fiscalía cuando se cuente con el probable perfil de la persona que comete los homicidios, como probable apariencia y medio en el que se desplaza.





Por parte del DIF Guadalajara, se informó que ya existe un programa permanente para invitar a las personas que duermen en la calle a que pernocten en el albergue del Centro de Atención y Desarrollo Integral para personas en Situación de Indigencia (CADIPSI), el cual cuenta con una capacidad para atender a unas cien personas.



Sin embargo, las personas que son atendidas deben contar con ciertos requisitos, como ser mayores de 18 años o menores acompañados de sus padres, que no estén bajo influjo de sustancias, que no sean casos psiquiátricos y que requieran apoyo temporal, además de que no cuenten con redes de apoyo familiar ni perciban ingresos.



Se formarán cuadrillas de personal del DIF, de Bomberos y Protección Civil de Guadalajara y de la Policía para invitar a las personas en situación de calle a trasladarse a los albergues. Este mes se han atendido a alrededor de 80 personas cada día con promedio de edad de 40 años.

LS