Espera hasta dos meses para obtener cita del pasaporte

Debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, algunas personas tuvieron que esperar hasta dos meses por una cita para obtener o renovar su pasaporte en Jalisco, de acuerdo con algunos de los ciudadanos que acudieron este jueves a realizar su trámite en la delegación ubicada en Plaza Bonita.

Calixto es uno de las personas que dijo, comenzó a buscar una cita a finales de mayo, consiguiéndola hasta este jueves a las 10:30 de la mañana, según dijo, de no elegir este día, tendría que esperar hasta el mes de septiembre por un espacio.Pero eso no es todo. Calixto vino a esta delegación desde Michoacán porque cuando hizo su cita no habían abierto aún las oficinas de aquel Estado.

Pidió permiso para faltar a su trabajo pensando que tendría su pasaporte el mismo día; sin embargo, al llegar a las oficinas se percató que su documento estaría listo hasta mañana viernes y que podría recogerlo en un horario de las 14:00 a las 16:00 horas.

“No me convino venir porque uno trabaja y pierde los días. Son como cinco horas de viaje lo que hacemos y venir hasta acá por él es otro gasto y así como está la situación... no sé cómo le voy a hacer para venir mañana, porque tampoco tengo hoy dónde quedarme”, lamentó.

Vanesa Torres también tuvo que esperar. Ella comenzó a revisar la disponibilidad de las citas desde los primeros días de junio, pero fue hasta los últimos de julio que pudo agendar después de mucho intentar.

De las 17 sedes en el Estado donde puede realizarse el trámite, la plataforma federal para la programación de citas sólo permite hacerlo en la sede de Plaza Bonita, el resto mantiene inhabilitada la posibilidad de agendar, por lo cual deben acudir desde el interior del Estado para obtener este documento.

Un ejemplo de ello es Luis Rubio, quien buscaba agendar en la sede de Ameca, pero tuvo que venir a hacerlo a Guadalajara. “Me dijeron en la línea telefónica que podían mandármelo para allá, pero que tenía un costo extra y además no sabían cuánto costaría”, añadió.

Según la información dada a conocer por medio de carteles colocados al ingreso del inmueble, los pasaportes no son entregados el mismo día, sino que los interesados deben regresar hasta el día siguiente en un horario de las 14:00 a las 16:00 horas.

Aunque la sede de Plaza Bonita mantiene todavía algunos días disponibles para agendar los últimos días de agosto, los meses de septiembre y octubre marcan “poca” o “sin disponibilidad” y mientras que para noviembre aún no se ha habilitado la opción para realizar una cita.

De acuerdo con la Delegación Jalisco de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la saturación para la agenda de citas se debe a que sólo se han ido abriendo cupos para estos trámites según el semáforo federal de contagios, razón por la cual se irán ofreciendo mayores espacios según mejore la situación de la contingencia. rbobadilla

JM