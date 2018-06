Entregan doctorado honoris causa a Enrique Dau Flores

Como reconocimiento a su trayectoria profesional y académica, el Instituto Tecnológico José Mario Molina entregó un doctorado honoris causa al ingeniero Enrique Dau Flores.“

Recibo este reconocimiento con una gran sorpresa y una enorme satisfacción. Por supuesto, con la convicción de que no tengo los merecimientos para recibir una distinción de esta magnitud pero venciendo esa modestia decidí aceptarlo porque no sería correcto no hacerlo”, señaló Dau Flores.

Explicó que le resta continuar trabajando de la misma manera que lo ha hecho toda su vida “lo que seguramente fue lo que motivó este reconocimiento. Esta distinción me da valor para seguir adelante”.

Héctor Salgado Rodríguez, director general del Instituto, precisó que recibieron una petición de la Academia de Ingeniería Mexicana para otorgarle el grado. Indicó que se trata del primer doctorado honoris causa que entrega la institución.

“El ingeniero Enrique Dau tiene toda una trayectoria técnica en el ámbito de la ingeniería civil en los temas del tratamiento de las aguas residuales. También en el ámbito académico”.

“Es el primer doctorado honoris causa que entregamos y es con mucho gusto para nosotros como institución de educación superior pública hacerle este reconocimiento”.

Por su parte el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) Jaime Reyes Robles señaló que se trata de un honor entregarle la distinción.

“Es un agradecimiento muy sentido de todos los que estamos aquí presentes por tus amplias contribuciones prácticamente en todos los sectores: el académico, el empresarial, social y en la política”, afirmó el funcionario estatal.

“Es un honor entregarte esta distinción con mucho sentimiento pero sobre todo con un gran respeto”.

Por su parte Rafael González Pimienta, jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, señaló que Dau Flores ha hecho incontables aportaciones a la infraestructura de la Entidad sobre todo en el aprovechamiento de los recursos naturales.

“También ha sido un académico que marca generaciones de estudiantes porque los impulsa a investigar y buscar soluciones”.

El reconocimiento es un agradecimiento de muchas de las deudas que los jaliscienses tenemos con él”, afirmó.

SA