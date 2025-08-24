Este domingo 24 de agosto, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuenta con una significativa probabilidad de lluvia con posible actividad eléctrica.

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, la probabilidad de lluvia se concentra especialmente en horas de la tarde y durante la noche. En la mañana se espera un cielo de parcialmente nublado a cubierto.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, señala que la onda tropical núm. 24 asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, se localizarán al suroeste de las costas de Jalisco, lo que refuerza la probabilidad de lluvias en el estado. Indica, además, que es posible que las precipitaciones vengan acompañadas de actividad eléctrica y granizadas.

Probabilidad de lluvia para Guadalajara HOY domingo 24 de agosto

Hora Probabilidad de lluvia 14:00 50% 17:00 80% 20:00 70% 23:00 80%

Probabilidad de lluvia para Guadalajara esta semana

De acuerdo con Meteored, esta es la probabilidad de lluvia para Guadalajara en la semana del 24 al 30 de agosto:

Domingo 24 de agosto - 90%

Lunes 25 de agosto - 90%

Martes 26 de agosto - 80%

Miércoles 27 de agosto - 90%

Jueves 28 de agosto - 90%

Viernes 29 de agosto - 90%

Sábado 30 de agosto - 60%

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 24 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (sur), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte) y Jalisco (oriente y centro).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí,

Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 24 de agosto de 2025:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 24 de agosto de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

