Las lluvias recientes han comenzado a registrar estragos en distintos puntos del Estado, no solo en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Este domingo, se confirmó el fallecimiento de tres personas luego de que fueran arrastradas por la corriente de un arroyo en Tepatitlán de Morelos, pero también se confirmaron derrumbes carreteros en el municipio de Hostotipaquillo.

Fue la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) que confirmó que, sobre la carretera libre que va de Guadalajara a Tepic, en el kilómetro 120, se registraron algunos deslaves de los cerros, complicando el paso de los vehículos en el tramo a la altura del poblado conocido como Plan de Barrancas.

Las autoridades municipales y estatales fueron notificadas de las afectaciones para proceder a la remoción de los materiales. Fue la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Hostotipaquillo la que procedió al saneamiento del sitio, sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer si estas ya fueron solventadas.

Se solicita a la población que extreme precauciones a su paso por la zona. También se recomienda consultar los reportes meteorológicos y avisos oficiales antes de salir a carretera, evitando, en medida de lo posible, transitar por zonas cercanas a cerros o barrancas durante lluvias intensas o alertas de deslizamientos. De ser posible, lo adecuado es tomar rutas alternas e identificar caminos seguros en caso de que la carretera principal esté bloqueada.

