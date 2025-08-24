Este domingo, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado confirmaron la muerte de tres personas, quienes habían sido arrastradas mientras se encontraban al interior de un vehículo tras la lluvia de este sábado en el municipio de Tepatitlán de Morelos.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer sábado, cuando el vehículo, en el cual tripulaban ocho personas, fue arrastrado por la corriente el arroyo conocido como “La Hiedra”.

El segundo comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), Ricardo Cano, informó que los hechos ocurrieron a la altura del Paso de Ramblas Chico, hacia Tototlán, donde el vehículo se vio sorprendido por la crecida del agua, llevándoselo a su paso con todos sus tripulantes. Cinco de los pasajeros solo resultaron lesionados, pudiendo salir de la corriente, sin embargo, dos más, un adulto y un menor de edad, quedaron atrapados dentro del automotor y fueron encontrados sin vida al interior del mismo.

"En esta temporada de lluvia, si ven que algún cauce ha crecido, no intenten cruzarlo", insta el Comandante. UEPCBJ

Durante los hechos, una mujer de 59 años resultó extraviada, por lo que se inició su búsqueda en coordinación con los elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales y sus homólogos del Estado (UEPCBJ). Con ayuda de un dron de los oficiales municipales, el cuerpo de la mujer fue localizado a unos 800 metros del incidente, sumando así tres víctimas mortales por este hecho.

Con estas tres víctimas suman ya 14 fallecimientos derivados de distintos hechos en el actual temporal, de acuerdo con las estadísticas registradas por la UEPCBJ.

El comandante Cano aprovechó para enviar un mensaje a la sociedad civil en general, a fin de instarle a no cruzar cauces, canales, arroyos o cualquier crecida del agua durante cualquier lluvia, pues esto puede representar un riesgo que pone en juego la vida de las personas y sus familias.

“No hay que confiarse de los cauces. En estas temporadas, muchas veces en las partes bajas suele no haber corriente o no haber lluvia, pero en la parte alta de las de los cerros, de las montañas, sí, y posteriormente se viene la creciente (hacia las partes bajas)".

"Esto ocasiona que en los pequeños arroyos en su momento llegan a tener un gran caudal de agua, lo que origina este tipos de incidentes. Entonces, en esta en esta temporada de lluvia, si ven que algún cauce ha crecido, no intenten cruzarlo, permanezcan en el lugar, atentos a que baje el nivel y, sobre todo, no se expongan”, instó el comandante para cualquier caso que pudiera ocurrir, tanto en la zona Metropolitana de Guadalajara, como al interior del Estado.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer sábado, cuando el vehículo, en el cual tripulaban ocho personas, fue arrastrado por la corriente del arroyo conocido como “La Hiedra”. UEPCBJ

EE