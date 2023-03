Enrique Michel lanza nueva Fundación altruista

El empresario, director general de la empresa Dulces de la Rosa, Enrique Michel Velasco, seguirá con laborea altruistas ahora con la consolidación de su Fundación Jaime Enrique Michel Velasco, en la que será el presidente; el consejo estará formado por familiares.

Enrique Michel Velasco, Presidente del Consejo y director general de Mazapán de la Rosa, explicó que la idea de a fundación surgió por parte de sus padres, Jesús Michel González y Elvira Velasco.

“De ahí que siempre he tomado parte en distintas agrupaciones benéficas, alguna de las cuales incluso he encabezado. Pero, ahora estoy consciente de que el esfuerzo no debe diluirse ni aplicarse de manera aislada, sino mejor concentrarse de forma ordenada, selectiva, intensa y, sobre todo, transparente, para ser realmente efectivo. Esto, en suma, es lo que nos llevó a integrar una Fundación propia en la que participan mis hijos y que se ampliará sucesivamente a la participación de otros miembros de mi familia, así como a apreciables amigos siempre bien dispuestos a colaborar, algunos de los cuales ya hacen sus propias tareas también en el campo de la filantropía”, señaló.

Michel Velasco explicó que parte de la estructura organizativa de la fundación es la realización de diferentes actividades con grupos de migrantes y la vinculación con otras fundaciones.

“Estaré en la presidencia de la Fundación, y cuatro de mis hijos serán consejeros y haremos un consejo ampliado, invitando a gente con la que ya hemos trabajado, para que tengamos un consejo fuerte y con la misma dirección. Se va a trabajar de manera independiente a la empresa con benefactores para que se sientan muy bien porque están ayudando. Buscaremos trabajar con la mano de los clubs de migrantes, para que en sus municipios hagamos obra y tendremos una pulcritud y cuidado con la estrategia financiera, esto será muy serio”, acotó.

“Hemos tenido también proposiciones de otras fundaciones para firmar convenio y trabajar en conjunto, estoy muy contento y optimista”.

Los resultados, señaló Michel, se medirán con las acciones que realicen a favor de la sociedad.

“Por acciones estaremos midiendo lo que se ha logrado, yo no me imaginaba que hubiera tanta gente que quiera hacer el bien, muchos lo queremos hacer, incentivaremos para que realmente podamos tener peso específico en la vida diaria, de ciertas aéreas”, manifestó.

La Fundación Jaime Enrique Michel Velasco no tiene metas personalistas ni será comprometida con otros planes que no sean los de actuar de manera autónoma, independiente, sin perfiles ajenos a su naturaleza, estarán exclusivamente de beneficio y de servicio.