Enrique Ibarra pide a alcaldes de Zapopan y Tlaquepaque debatir “con madurez”

Tras el enfrentamiento entre María Elena Limón y Pablo Lemus en una entrevistas radiofónicas por la conformación del Organismo Público Descentralizado (OPD) Policía Metropolitana, Enrique Ibarra Pedroza, secretario general del Gobierno de Jalisco, pidió que haya “reflexión y una discusión sustentada en la madurez”.

En una primera entrevista, la alcaldesa explicó que Tlaquepaque no se sumó al nuevo modelo porque podría debilitar a su equipo policial y repercutiría en las finanzas de los ayuntamientos. Además, señaló que ella no había recibido información relativa al OPD.

Más tarde, Lemus indicó que Limón rechazó unirse al OPD “por un asunto personal, pero no me lo quiso explicar a detalle”. Aunque destacó que sí se le hizo llegar información del convenio firmado el pasado viernes para la conformación de la corporación y negó irregularidades. Por el contrario, resaltó la homologación salarial y de prestaciones para todos los elementos de seguridad de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), quienes serán parte de la nueva policía.

Después, como derecho de réplica, la mandataria reclamó: “Lo que dijo el señor Pablo es mentira, es un soberano mentiroso, no está diciendo las cosas como son, yo en mi vida le he dicho que es personal. No hay modelo de seguridad, no había estructura de mando, no se había dicho cómo se iban a repartir los recursos”.

Ante esto, el presidente zapopano dijo que el acuerdo firmado no obliga a los ayuntamientos a ceder policías ni presupuesto.

“Yo no hablo de fracturas. Los adjetivos estuvieron a cargo de uno de ellos (María Elena), hubo cordura en la otra parte, no hubo adjetivos. Yo espero que todo se solvente. Es natural que haya diferentes puntos de vista, lo que no debemos llegar a hacer es adjetivar”, expresó Ibarra.Además, informó que todos los alcaldes que integrarían el OPD tuvieron conocimiento de los documentos que se compartieron desde el inicio e incluso habló con ella el jueves en la noche para comentar los ajustes realizados.

Agregó que la alcaldesa todavía se puede sumar.

