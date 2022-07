Mientras un juez familiar define la situación de custodia de Angelito, de nueve años, la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes detalló que el menor permanecerá con sus abuelos paternos, todo después de que el caso se hizo viral desde el pasado sábado por una publicación en redes sociales de su madre Ángela María Barba Ascencio, quien pidió apoyo del gobernador.

Barba Asencio recientemente en la cuenta de Instagram @justicia_para_angelito, publicó que ya había sido recibida por el gobernador y que todo el seguimiento se derivó a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes.

“Quiero decirles que gracias a ustedes, el gobernador, me escuchó y confirma que él no tenía conocimiento del caso, lo noté bastante receptivo y sensible a la situación de angelito, me tranquilizó y me aseguró que no existe ningún tipo de tráfico de influencia, y confió en él, me dirigió a las autoridades competentes, que van a revisar debidamente el caso, quedó muy agradecida por todo su apoyo”, acotó.

Por su parte, María de Lourdes Sepúlveda Huerta, procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco, señaló que se actuó de manera imparcial, favoreciendo el interés superior del infante, quien estará con sus abuelos paternos, en lo que avanza el proceso judicial.

“Realizamos una visita a dónde actualmente vive Ángel “N”, en la visita a través del equipo especializado se constató que está en perfecto estado de salud y emocionalmente, se estableció la escucha de la persona menor, en base a su opinión y en base a los elementos recabados por el equipo de esta procuraduría, se determinó que mediante una medida de protección especial, el niño permanezca con sus abuelos paternos, en lo que se resuelve en definitiva el proceso judicial que se lleva a cabo en los juzgados familiares, esta medida será presentada ante un juez familiar de guardia a efecto que sea ratificado, se actuó de manera imparcial”, dijo la funcionaria estatal en redes sociales del DIF Jalisco.

El pasado lunes, el gobernador de Jalisco rechazó que en su administración haya tráfico de influencias de funcionarios en el caso de violencia intrafamiliar denunciado en un video difundido en redes por Ángela María Barba, quien pidió apoyo del titular del Poder Ejecutivo para poder recuperar la custodia de su hijo.

En su mensaje, la mujer señaló que su ex pareja Ángel Ulises Preciado ha presumido apoyo de funcionarios de Gobierno, a lo que el gobernador dijo que platicó con los servidores, quienes negaron los hechos.

Informó que solicitó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva que atienda el caso y argumentó que la actuación de los jueces corresponde al Poder Judicial estatal.

JM